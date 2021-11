Reagerer på Farmen-utspill: – Hvorfor er det greit?

Anette Svendsen (40) er diagnostisert med ADHD. Hun ønsker mer åpenhet og kunnskap om diagnosen, etter at en av Farmen-deltakerne kom med et krast utspill om henne denne sesongen.

Anette Svendsen (40) kom inn som en av årets Farmen-utfordrere denne sesongen. Oppholdet ble dog kortvarig, da hun etter en knapp uke måtte forlate gården etter hun tapte i øksekast mot bergenseren Heidi Lereng (24).

Men Svendsen har imidlertid ikke viet så mye tid til å tenke på exiten. Det er nemlig noe annet hun har grublet mye på den siste tiden.

VANT: Anette Svendsen tapte mot Heidi Lereng i øksekast på Farmen.

Uvitenhet

I sine sosiale kanaler har nemlig Svendsen delt et innlegg, hvor hun reagerer på et utspill Lereng hadde, før de to møttes i tvekamp.

Da Lereng og Svendsen skulle avgjøre hvem som fikk besøk på kjempehytta, valgte damene å la de andre deltakerne avgjøre hvem som skulle få selskap. I episoden avslørte Lereng at ønsket om besøk, kun var taktisk.

– Jeg vil egentlig kun ha besøk for at hun ikke skal få det. Det er veldig taktisk tenkt. Anette har ADHD, og jeg tror hun kommer til å tørne på den hytta alene, sa Lereng i episoden.

Den uttalelsen har fått Svendsen til å reagere på det hun mener er uvitenhet fra Lereng sin side.

VENTET: Anette Svendsen tror flere har ventet på en reaksjon fra hennes side, angående utspillet til Heidi Lereng.

«Nå måtte jeg bare si noe om det... Hvorfor er dette greit? Hadde dette vært greit om det var jeg som snakket sånn? Da hadde jeg sannsynligvis fått så øra flagra av mange», skriver hun på sin Facebook-profil.

Ikke greit

Når TV 2 ringer Svendsen, forteller hun at hun tror det er mange som har ventet på en reaksjon fra hennes side.

– Jeg har følt litt på det, for jeg pleier å si ifra om jeg opplever noe som ikke er rettferdig. Jeg blir ikke krenket på noe som helst måte, for jeg er veldig lite krenkbar, men det er jo interessant å forestille seg om det hadde vært motsatt, sier hun.

Utspillet til Lereng mener Svendsen er et signal om uvitenhet og mangel på forståelse i samfunnet. Nå ønsker hun at flere skal bli mer opplyst om diagnosen, og mennesket bak.

Hun peker på at dersom voksne snakker på en slik måte, sender det et signal til de yngre om hva som er greit. Det synes hun er trist.

– Det er mange som skammer seg, og det er jo en grunn til at man ikke vet disse tingene. Man går ikke rundt med en plakat. Folk tror nok bare at man er gal om man har ADHD.

Svendsen understreker at hun ikke er ute etter å henge ut Lereng, men at måten hun snakket om diagnosen, reflekterer det hun mener er en uvitenhet i samfunnet.

– Mange sitter nok med holdninger om at man er «psyko» – at man fort blir sint, er rastløs, og ikke klarer å sitte stille. Det er mange fordommer, som det ikke er hold i. Jeg opplever at det er mange voksne som ikke er opplyst om de positive fordelene man har i verktøykassa. Man blir bare fortalt om de negative, sier hun.

– Tatt ut av sammenheng

Når TV 2 ringer Lereng, forklarer hun at utspillet som ble vist på TV, er tatt ut av sammenheng.

– Når det vises slik på TV er det tatt ut av kontekst. Jeg sa heller ikke noe, som hun selv ikke sa, da hun var på Farmen. At hun kom til å tørne på kjempehytta, hadde hun også veldig fokus på selv, forklarer hun.

UT AV KONTEKST: Heidi Lereng forklarer at utspillet hennes som er vist på TV, er tatt ut av sammenheng.

Lereng er ikke tvil på at det er et viktig tema Svendsen ønsker å belyse, og har forståelse for at hun retter søkelyset mot hendelsen – selv om det kan sette henne i dårlig lys.

– Jeg mente aldri noe vondt med det jeg sa. Store deler av kretsen min har ADHD, og de er noen av de råeste menneskene jeg kjenner. Det er en kjempeviktig sak, men jeg har forståelse for at hun reagerer.

– I retroperspektiv, angrer du på uttalelsen?

– Det er litt todelt. På den ene siden: Egentlig ikke. Jeg kunne jo latt vær å si det, men det var rett og slett uheldig at det ble fremstilt på den måten. Slik sett angrer jeg på det, for da kunne jeg unngått at det ble fremstilt slik. Jeg vet med meg selv at jeg ikke mente noe vondt med det. Det er ikke de verdiene jeg har, sier hun.

Har en strategi

Selv om Svendsen synes utspillet til Lereng ikke var av den ekstreme graden, mener hun det er et prinsipp at man ikke uttaler seg om noe man ikke vet noe om. At Lereng kjenner flere med ADHD mener Svendsen ikke betyr at det er greit å uttale seg om det hun beskriver som et usynlig handicap.

– At Heidi tror hun visste hva jeg tenkte og følte, bør hun holde seg for god til å si noe om. Ja, jeg hadde det kjipt på førstekjempehytta, men det var av helt andre grunner enn det hun antar. Bare fordi hun kjenner noen med ADHD, betyr ikke det at hun vet alt om alle. Det er så feil, mener hun.

40-åringen har selv opplevd å bli satt i bås på grunn av diagnosen, og at hun i tillegg er homofil. Når hun møter nye folk, har hun laget seg en strategi for å unngå nettopp det.

BLITT SATT I BÅS: Anette Svendsen har selv opplevd å blitt satt i bås på grunn av diagnosen, og at hun er homofil.

– Jeg sier ganske med en gang at jeg er en ADHD-unge. Da har jeg tatt det valget selv, kommet dem i forkjøpet og tatt mer eierskap over situasjonen, sier Svendsen.

Da sørger hun for å fremheve det som er positivt med diagnosen.

– Alle burde ha en venn med ADHD. De er ofte kreative, ser mønstre og logikken i ting, er gode på å lese detaljer og kroppsspråk, og utadvendte og gøyale.

Fikk svar

Svendsen ble diagnostisert med ADHD i voksen alder, da hun skulle fullføre bacheloren sin i ledelse og coaching på Høgskulen i Sør-Øst Norge.

– Det var folk i klassen min som sa: «Herregud, hvis ikke du har ADHD så skjønner jeg ingenting». Det var det som gjorde at jeg ble utredet for det, i tillegg til at jeg møtte veggen, forteller hun.

At hun kommer fra en håndballfamilie, skulle vise seg å bli redningen for Svendsen i ungdomsårene. Hun er sjeleglad for at hun hadde et miljø rundt seg som gjorde at hun fikk utløp for det som i senere tid skulle vise seg å være ADHD.

– Jeg har vært god i håndball, og gudskjelov for det. Jeg gikk på idrettslinja på videregående, og fikk være i fysisk aktivitet hver dag. Jeg hadde ting å gjøre, og vennene mine var jo i det miljøet. Håndball har vært min greie hele veien, men det er ikke alle som har noe slikt. Så det har vært flaks for min del, sier hun.

Da Svendsen fikk bekreftet at hun hadde ADHD følte hun ikke på noe skam rundt diagnosen. Tvert imot så ga det henne noen svar ting hun har fundert på i oppveksten.

Ble overrasket

På sin Instagram har hun etterspurt erfaringer og historier fra andre som er diagnostisert selv, eller har en relasjon til noen med ADHD – og responsen har vært enorm.

– Jeg har fått veldig mange meldinger, spesielt fra jenter. Veldig mange blir diagnostisert i voksen alder, fordi det ikke blir plukket opp hos unge jenter, sier hun, og fortsetter:

– En del jenter er bedre på å skjule symptomene, og har laget seg strategier for å håndtere det. Man glemmer fort at dersom man ikke får den uroen ut, så sitter den i hodet. Blir den der for lenge sier det jo seg selv at man til slutt møter veggen.

Hun føler på en ekstrem tillitserklæring over at folk tør å sende henne meldinger, og dele sine historier.

VARM OM HJERTET: Anette Svendsen er takknemlig for at så mange har sendt henne meldinger, og historier – og setter pris på enda flere.

Men responsen gjorde henne også overrasket.

– Det er så mange – mange flere enn jeg hadde trodd. Det har overrasket meg veldig, sier hun.

På grunn av en overfylt innboks, har Svendsen innsett behovet for å rette et større fokus på mennesket bak diagnosen. Det var dog ikke planen med Farmen-oppholdet.

– Det ble en greie der inne. Jeg tenkte bare: «Fader heller, dette er viktigere enn det jeg hadde tenkt». Det er mange som trenger hjelp, og råd til å finne ut hvordan de skal gå frem for å få hjelp.

I dag jobber Svendsen i Drammen kommune, og er miljøterapeut i barne- og ungdomspsykiatrien. Hun synes det er givende å jobbe med ungdom, og hjelpe dem til å få troen på seg selv.

– Jeg ønsker at de skal forstå hvor mye de kan, og hvor mye de kan få til. Selv om man har en diagnose, skal det ikke være noen begrensninger. De begrensningene setter andre for oss, og tidvis oss selv, fordi mange sliter med dårlig selvfølelse.

«Hun bare er sånn»

Selv om Svendsen er innforstått med at det skal mye til for å flytte fjell på egenhånd, vil hun gi det et forsøk.

– Det tar lang tid å endre et mønster. Folk sa til meg, noe jeg også kjente på selv, at «hun bare er sånn». Slik vil jeg ikke være, sier hun, og fortsetter:

– Vi må få frem alle de tingene som er bra, og forstå at vi må jobbe med de tingene som utfordrende. Det blir bare sagt at man ikke klarer – jo, du klarer! Det er jo helt sinnssykt at jeg har klart å gå så mye på skole, men jeg klarte det, sier hun.

Å lære seg strategier for å takle hverdagen har vært alfa omega for Svendsen. Det siste hun ønsker er at noen skal føle seg alene, kun fordi de har en diagnose.

– Man kan sitte med så mye skam, og forstår ikke hvorfor man reagerer som man gjør. Derfor er det så viktig med mer åpenhet og kunnskap om det, for jeg vil ikke at noen skal føle seg alene, eller tro at verden er full av begrensninger – for det er den ikke. Den er full av muligheter.

