– Bare tilfeldig at Reidar Osen ikke døde av skadene

To polske statsborgere på 33 og 37 år ble i fjor dømt i tingretten for grovt ran av Petter Slengesol. Der ble også én av de to dømt for grovt ran av Reidar Osen.

Nå er ankesaken i gang i Gulating lagmannsrett. I sin forklaring fortalte Osen igjen om det brutale overfallet og hvordan han ble mishandlet og truet over timer.

ANKESAK: Reidar Osen og hans bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, like før retten er satt. I bakgrunnen Petter Slengesol og hans bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Kunne død

Før Osen forklarte seg, fikk hans bistandsadvokat ordet.

– Det var en tilfeldighet ifølge ambulansepersonellet at Reidar Osen ikke døde, fordi han var så sterkt nedkjølt, fortalte bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen i sin kommentar under åpningsdagen av ankesaken.

Den i dag 73 år gamle Reidar Osen har selv gitt uttrykk for en dødsangst som han fremdeles sliter med i form av stadig tilbakevendende mareritt.

Til TV 2 har Osen sagt at han mener de to tiltalte nå må dømmes for mer enn kun grovt ran.

– Det er det viktigste for meg nå, sier han. I retten påpekte han flere ganger at han ikke var ute etter hevn.

– Jeg vil ha rettferdighet, påpekte Osen.

Han vil ha de to dømt for frihetsberøvelse og dømt som organisert kriminell gruppe, i tillegg til grovt ran.

I dag forklarte han seg om voldshendelsen og ranet.

ANKESAK: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil I 2015. De krever at gjerningspersonene blir dømt for frihetsberøvelse av organisert kriminell gruppe. Foto: TV 2 / Privat

Pistol i munnen

– Jeg kjører nøkkelen inn i tenningen, og da griper noen tak i armen min. Plutselig ser jeg rett inn i øynene på en person med finlandshette, sier Osen.

Han forklarer at han får en pistol inn i munnen, som trykkes så hardt inn at tennene knekker og tungen blir klemt.

De påfølgende timene blir han kjørt rundt i Bergen, og utsatt for ekstremt vold i bilen.

Lempet i grav

Til slutt blir han fraktet til et sted på Bønes, der han blir lempet ned i en fordypning han omtaler som en grav.

Forslått og nedkjølt, sier Osen han blir dekt med kvister og steiner, før gjerningsmennene forlater ham.

Når ambulansepersonellet kommer til stedet, er det ifølge Osen sin forsvarer Mette Yvonne Larsen et makabert syn.

– Ambulansepersonell mener Reidar Osen var så sterk nedkjølt at han var heldig som ikke døde, sier Larsen og legger til:

– Osen har fått en alvorlig post traumatiskstresslidelse, og vil kreve oppreisning og erstatning for økonomisk tap. Vi mener dette bør være høyt på grunn av skaden som skjedde. Det var tilfeldig at Osen ikke døde av skadene han fikk.

BASKETAK: Dette er buksen som Reidar Osen benyttet dagen han ble overfalt og bortført. Foto: Politiet

Blodbad

Hendelsen mot Osen skjedde i desember 2015. I februar, samme år skjedde en lignende voldshendelse mot Petter Slengesol.

Sistnevnte ble bortført og utsatt for en makaber voldshendelse i sin egen varebil.

Det hele er beskrevet som et rent blodbad. Flere hettekledde voldspersoner overfalt, bortførte og mishandlet bergenseren på det groveste over to timer. Politiet mener Slengesol er et tilfeldig offer.

VOLD: Rettstegner beskriver hvordan den bortførte Petter Slengesol blir behandlet i bilen sin Foto: Lars Slettebø

– Min dag å dø

– Jeg sloss for livet. Og opplevde at det var tre personer til enhver tid i bakrommet med meg, forklarte Slengesol i retten.

Han mener at det var en fjerdeperson som kjørte bilen til Slengesol, mens han lå bak i bilen.

– I dag er det min dag å dø, ble jeg fortalt flere ´ganger.

– Hva tenkte du da de sa det, spurte aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

– Jeg var sikker på at jeg skulle dø, fortalte Slengesol.

Krevde ny etterforskning

Sviktende politiarbeid førte til at ingen ble tatt før statsadvokaten krevde at politiet gjenopptok etterforskning vinteren 2019.

Dette ble utløst i etterkant av et varsel fra politietterforsker Kenneth Berg som slo alarm om det han mente var manglende etterforskning av saken til Reidar Osen.

Noen måneder senere fikk en ny etterforskningsgruppe gjennomslag og den første av de tre ble tatt på bakgrunn av DNA-funn.