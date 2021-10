Togtrafikken i gang igjen

Bane Nor melder at strekningen nå er gjenåpnet, men at all trafikk ikke er i rute. Det er forventet at forsinkelsene vil avta utover dagen.

Mandag morgen var alle avganger mellom Kolbotn og Oslo S stengt på grunn av en nedrevet kontaktledning på Holmlia.

– Vi har folk på stedet som jobber med saken. Det er en kontaktledning som har falt ned på et tomt tog. Det er fremdeles for tidlig å si hvor lang tid dette vil ta, sa pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til NTB.

BUSS: Det er buss for tog mellom Kolbotn og Oslo, men Vy sliter med å finne nok busser. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Samtidig sleit Vy med å skaffe nok busser til de som er rammet, opplyste pressekontakt Åge Kristoffer Lundeby til NRK.

Lundeby oppfordret folk til å vurdere andre alternativer om man har mulighet.