Den kinesiske elbilprodusenten Xpeng har vært i Norge en stund – med sin kompakte SUV G3 Smart SUV.

I år fikk de også en ny importør i Norge, nemlig Motor Gruppen, som fra før har blant annet Renault og Mitsubishi. De har 16 forhandlere og 20 servicepunkter i Norge.

– Vi er kommet for å bli. Norge er startskuddet for satsningen utenfor Kina. Skal være blant topp tre elbilmerker i 2025, sier salgsdirektør Christian Hem.

Nå kan de endelig presentere modell nummer to som lanseres i Norge: Sedanen P7.

Den ligner ikke så rent lite på Tesla Model S – men legger seg omtrent midt mellom den og Model 3 i størrelse. Bagasjerommet er på 445 liter.

Startprisen er 447.820 kroner – og da får du rekkevidde på 530 kilometer. Det er mulighet for både firehjulsdrift og taklast – som er viktig for mange norske kjøpere. Utgaven med 4x4 koster 507.820 kroner for utgaven med firehjulsdrift.

Spesialmodellen, P7 Wing Edition, med saksedører, koster fra 599.820 kroner.

Nå håper de å friste mange norske kunder i tiden framover. Vi får et tidlig møte med P7 på et pressemøte.

Xpeng startet med SUV-en G3 i Norge, her er bilene på vei fra Kina.

– Spennende

Brooms utsendte, Vegard Møller Johnsen, er på plass på Kløfta, der bilen vises for første gang.

– Jeg synes dette virker som en spennende modell. Det er tydelig at den nye importøren har tenkt å satse skikkelig. Vi blir lovet at det ikke skal bli leveringsproblemer - de har god tilgang på biler. P7 skal være på plass hos forhandlerne fra midten av november. Og de har et etablert nettverk av forhandlere og servicepunkter, som er selvsagt viktig for et nytt merke, sier Møller Johnsen.

Han tror P7 kan treffe godt i markedet. Men påpeker at det etter hvert er mange om beinet.

Denne fargen er eksklusiv for Wing Edition.

Rett på test

– Planen var opprinnelig at denne bilen skulle lanseres tidligere. I Kina har den vært solgt i over ett år, allerede. Nå er den endelig på plass, men det er også en rekke andre konkurrenter.

Broom-Vegard tar med seg en P7 rett fra arrangementet i dag, for å teste den.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med denne bilen. Kanskje kan den sørge for at Xpeng får et skikkelig fotfeste i Norge, sier han.

Xpeng har samlet mange fra norsk bilpresse i forbindelse med lanseringen av P7.

Firehjulsdrift

P7 kommer med både bakhjulsdrift og 4x4. Det er førstnevnte har en estimert rekkevidde på 530 kilometer (WLTP). Versjonen med firehjulsdrift er estimert til 470 kilometer, regnet etter samme standard.

Batteriet har teknologi utviklet av XPENG og skal være optimert for raskere lading og høy ytelse. P7 med firehjulsdrift akselerer fra 0-100 på 4,5 sekunder, mens modellen med bakhjulsdrift bruker 6,9 sekunder på samme oppgaven.

P7 blir en viktig bil for Xpeng i Norge fremover, nå har de også fått et solid forhandlerapparat på plass.

Mye utstyr

I Kina ble P7 altså lansert for ett år siden. Så langt har over 40.000 utgaver blitt levert til kinesiske kunder.

Akkurat som G3, er det mye utstyr her. Totalt er for eksempel P7 utstyrt med 31 sensorer: 14 kameraer, 12 ultrasoniske sensorer og 5 millimeter bølge-radarer, som oppdager og fanger omgivelsene.

Operativsystemet Xmart OS oppdaterer kontinuerlig bilen, basert på erfaringer og innspill fra brukerne. Den vil dermed bli enda smartere og mer selvkjørende etter hvert som infrastruktur, lovgivning og programvare utvikles.

I tillegg har den blant annet sportsseter og Dynaudio lydanlegg med 18 høyttalere.

Vanlige Xpeng P7 koster 447.820 kroner med bakhjulsdrift og rekkevidde på 530 kilometer.

Video: Her kan du se mer om den første modellen til XPeng i Norge:

Du ser kanskje hva denne bilen ligner veldig på ...