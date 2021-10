– Solskjær vil aldri bli en Klopp, Guardiola eller Tuchel

Jamie Carragher mener Ole Gunnar Solskjær har gjort en strålende jobb for Manchester United, men at han ikke er rett mann til å ta det neste steget.

0-5-fadesen hjemme mot Liverpool har fått lokalavisen til å kreve at Ole Gunnar Solskjær må gå av som Manchester United-manager.

Allerede før Champions League-kampen mot Atalanta tidligere i uken rykket Sky Sports-ekspert Jamie Carragher ut og mente at Manchester United trenger en bedre manager.

Etter smellen mot Carraghers gamleklubb, forsøker den tidligere stopperkjempen å nyansere kritikken.

– Jeg prøvde faktisk ikke å være kritisk til Ole Gunnar Solskjær, jeg mener faktisk at han har gjort en veldig god jobb frem til nå. Men akkurat nå, for å utfordre Klopp, Guardiola og Tuchel, Liverpool, Manchester City og Chelsea, trenger de en bedre manager, sier Carragher til Sky Sports.

Han understreker at han ikke ønsker å bli involvert i noen ordkrig med Solskjær, og mener det var helt på sin plass at Manchester United-manageren slo tilbake mot eksperten tidligere i uken.

– Ikke respektløst

Likevel mener han det må være lov å stille spørsmål ved det som skjer på trenerbenken til Manchester United.

– Når vi snakker om Manchester United som lag, er vi komfortable med å si at Fred ikke er god nok, McTominay er ikke god nok og de trenger en ny midtbanespiller. Så jeg føler meg ikke dårlig når det gjelder å si at Manchester United trener en bedre manager, sier Carragher.

For selv om han mener Solskjær har gjort en god jobb på Old Trafford frem til nå, mener han det må nye kluter til for å kunne komme opp på nivået til de aller, aller beste.

– Ole Gunnar Solskjær er ikke rett mann for Manchester United. Han har gjort det veldig bra, men når du ønsker å nå neste nivå og ta tittel eller vinne Champions League, så er ikke det å være respektløs. I to-tre år han har man kunnet like det han har gjort. Spillerne som har forsvunnet, de han har fått inn, gjør dem bedre. Nå er det de store gutta og Ole Gunnar Solskjær vil aldri bli en Jürgen Klopp, Pep Guardiola eller Thomas Tuchel, sier Sky Sports-eksperten.

– Tror klubben vil forholde seg rolig

Når Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-back Gary Neville påpeker at Manchester United har prøvd og feilet med store navn som Louis van Gaal og José Mourinho, mener Carragher at det ikke bør være en hindring for andre store navn.

– Du sier det hele tiden. Bare fordi en manager har feilet før, betyr ikke det at du ikke bør se etter en manager med en god CV, kontrer han.

Neville føler seg uansett trygg på at Solskjær ikke kommer til å få sparken med det første.

– Klubben er annerledes i dag. Hadde det vært like etter Ferguson-æraen, ville Ole vært i enorme problemer. Jeg tror klubben vil forholde seg rolig. Jeg tror ikke de har planlagt for en ny manager. Jeg tror de vil holde på Ole til sesongslutt. Jeg vet det vil bli et massivt ramaskrik fra fans, media og alle sammen om at Solskjær må sparkes, og det kan jeg forstå etter den kampen, det er ikke i nærheten av godt nok, sier han.

Da Carragher hevdet Manchester United trengte en bedre manager enn Solskjær før Champions League-oppgjøret mot Atalanta, svarte nordmannen slik:

– Det påvirker meg ikke. Man ser de kommentarene i ny og ned, men jeg så ikke dette. Vi har Liverpool på søndag, så Jamie ser alltid på de små tingene. Jeg har mine verdier, jeg har min måte å gjøre ting på og jeg tror på meg selv. Så lenge klubben tror på meg, er jeg rimelig sikker på at Jamie Carraghers mening ikke endrer det.

Etter smellen mot Liverpool, fikk nordmannen spørsmål om han fortsatt hadde støtte fra Manchester United-styret.

– Jeg har ikke hørt noe annet. Jeg tenker fortsatt på jobben som skal gjøres i morgen. Vi er alle langt nede. Jeg kan ikke si at jeg har følt det verre enn dette. Jeg aksepterer ansvaret, det er mitt i dag og det er mitt framover, sier Solskjær.