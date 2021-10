Politiet: – Svært krevende søk

Søndag kveld ble det iverksatt en omfattende redningsaksjon etter tre personer og en hund i Tokagjelet i Hardanger.

– Det har vært et svært krevende søk og veldig dårlig vær. Det har vært store nedbørsmengder, vært vind, og tåke, sier politiet, sier innsatsleder Atle Birkeland.

Det krevende været har også gjort at det ikke har vært mulig å lete med helikopter. Nå håper politiet at været snart tillater det.

REDNINGSKASJON: Letemannskaper og nødetater har søkt gjennom natten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Identiteten til de savnede er kjent for politiet.

– De pårørende er blitt varslet og de blir ivaretatt her i Kvam kommune nå i første omgang.

– Er det håp om å finne dem i live?

– Så lenge det er redningsaksjon er det håp.

Fortsetter søk

Politiet opplyser videre at de vil fortsette å søke, og at Sivilforsvaret også kommer til å bistå.

– Det er et søk mens vi står her som pågår. Det er hunder og båter som vi har ute. Vi har en elveredningsgruppe med spesialkompetanse fra Røde Kors, som er i ferd med å planlegge sin jobb for søket i elven, sier Birkeland.

Været vil også skape litt utfordringer utover dagen.

– Håper lyset kan hjelpe oss, slik at vi kan gjøre de grepene vi har lyst å gjøre.

Gått utfor foss

Hendelsen fant sted et sted mellom 21 og 21.15, da en person skulle frakte et par over vannet i en båt. Høy vannstand og kraftige strømminger gjorde at båten ble ført nedover elven.

Det er sterk vannføring i elven, og båten har mest sannsynlig gått utfor en foss. I søket har det blitt gjort funn av en åre.

Det har blitt søkt gjennom natten, og NRK skriver at det ikke er blitt gjort noen nye funn i natt.

Saken oppdateres!