Innspillingsleder på Baldwin-film anklages for tidligere sikkerhetsfeil

Ifølge rettsdokumenter ga innspillingslederen Alec Baldwin rekvisittvåpenet som han avfyrte under innspillingen utenfor Santa Fe i New Mexico torsdag.

Filmfotograf Halyna Hutchins døde av skuddet, mens regissør Joel Souza, som sto bak henne, ble truffet i skulderen. Han fikk behandling på sykehus og ble deretter utskrevet.

En fiolinist spiller mens et bilde av filmfotograf Halyna Hutchins står i forgrunnen under en minneseremoni for Hutchins i Albuquerque lørdag. Foto: Andres Leighton / AP / NTB

Ifølge rettsdokumenter skal Halls ha plukket våpenet fra en tralle og gikk det til Baldwin. Deretter skal han ha ropt «cold gun», på norsk «kaldt våpen», for å si at det var ufarlig. Det var imidlertid ladd med skarp ammunisjon, heter det.

Maggie Goll, som lager rekvisitter og jobber med pyroteknikk, sier i en uttalelse til CNN at hun leverte en intern klage til produsentene av Hulu-serien «Into the Dark» i 2019. Hun var bekymret over innspillingsleder Dave Halls' opptreden på settet, heter det.

Anklages for flere overtramp

Goll mener Halls ikke tok hensyn til sikkerhetsregler for våpen og pyroteknikk.

Hun sier at han ønsket å fortsette å gjøre opptak etter at pyroteknikeren som holdt oppsyn med innspillingen, en mann med diabetes, svimte av og ble ført bort fra settet.

Halls skal angivelig ha ønsket å fortsette å gjøre opptak, selv om Goll, den eneste pyroteknikeren som var igjen på settet, ikke var kvalifisert til å se til de kompliserte effektene som skulle tas i bruk.

I tillegg skal han ha unnlatt å holde møter for å orientere om sikkerheten og også gjentatte ganger unnlatt å gjøre medarbeiderne oppmerksomme på at skytevåpen var på settet, i brudd med protokoll. En ikke-navngitt kilde som også har jobbet med innspillingslederen, kommer med lignende opplysninger til CNN.

Halls har ikke svart nyhetsbyrået AP på telefon eller på epost med forespørsel om kommentar. Heller ikke CNN har fått ham i tale.

Knust Baldwin

Baldwin, som er både skuespiller og produsent i westernfilmen, skrev i en uttalelse fredag at han samarbeider med etterforskerne.

– Det finnes ikke ord for å beskrive sjokket og sorgen etter den tragiske ulykken som tok livet av Halyna Hutchins, en kone, mor og vår dypt beundrede kollega, tvitret han.

– Hjertet mitt er knust når jeg tenker på hennes mann, sønnen deres og alle som elsket Halyna, sa 63-åringen.

Baldwin møtte lørdag ektemannen og sønnen til Hutchins på et hotell i Santa Fe, der han har bodd under innspillingen. På et bilde publisert av New York Post omfavner Baldwin og ektemannen hverandre.

På et annet bilde går en tilsynelatende nedslått Baldwin rundt på hotellet med en bagasjetralle.

