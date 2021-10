Tre personer tatt av kraftig strøm – stor redningsaksjon pågår

Det er iverksatt en omfattende redningsaksjon etter tre personer og en hund ved Langvotnevatnet i Tokagjelet søndag kveld.

Hendelsen fant sted et sted mellom 21 og 21.15, da en person skulle frakte et par over vannet i en båt. Høy vannstand og kraftige strømminger gjorde at båten ble ført nedover elven.

Nødetatene ble varslet klokken 21.33. Klokken 23.10 er alle tre personene fremdeles savnet, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Det er veldig høy strøm og vannføring for tiden. Båten ble tatt og ført nedover elven, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110 Vest.

PÅ VEI NED: En klatrer er på vei ned for å søke etter de savnede. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Loddrett stup

Han forteller at personen som ringte inn om hendelsen løp etter båten så langt det lot seg gjøre.

– Nedenfor elven er det en demning med et loddrett stup rett ned. Vi frykter at de har falt utenfor stupet, sier Drotningsvik.

Det er svært krevende forhold på stedet, og letearbeidet er vanskelig. Foto: Sigbjørn Linga/Hordaland Folkeblad

Det er snakk om tre voksne personer, men utover dette kan verken brannvesen eller politi si noe om kjønn eller alder på de savnede.

Til VG opplyser vaktkommandøren at det er funnet en åre i elva, og det gjør at redningsmannskapene er rimelig sikre på at båten har gått utfor fossen.

Luftambulanse måtte snu

Store mannskaper og frivillige bidrar nå i søket, og både politi og brannmannskaper er på stedet. Det samme er frivillige fra Røde Kors, mens redningsdykkere, Norske hjelpehunder og en klatregruppe er på vei til stedet.

– Også luftambulanse og redningshelikopter ble sendt mot stedet, men måtte senere snu på grunn av flyforholdene. Det er meldt om kraftig regn og tåke i området, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

Store ressurser deltar i leteaksjonen. Foto: Sigbjørn Linga/Hordaland Folkeblad

– Området er ufremkommelig fra Tokagjeldet og nedover elven til demningen og stupet. Dette gjør søket vanskelig, men vi har satt ut observasjonsposter nedover elven der det er mulig, avslutter Drotningsvik.

Ulykken skal ha skjedd rundt klokken 21.00, skriver Hordaland Folkeblad. Torleif Ones, leder i Kvam brann og redning sier til avisen at etatene har startet søk ved Steindalsfossen og beveger seg oppover herfra.

TV 2 følger saken.