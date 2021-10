Voldshendelse i Trondheim knyttes til narkooppgjør – to siktede etterlyses internasjonalt

To personer er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen på Møllenberg lørdag kveld, der en person ble alvorlig skadd. De siktede er fremdeles på frifot, og etterlyses internasjonalt.

Lørdag kveld rykket politiet ut til en alvorlig voldshendelse i et boligområde på Møllenberg i Trondheim. Her fant de en alvorlig skadet mann som ble fraktet til St. Olavs hospital, men ingen gjerningsperson.

Siden hendelsen på Møllenberg har politiet gjort et større beslag av narkotika og siktet tre personer i en grov narkotikasak. To av de tre personene som er siktet i narkotikasaken, er pågrepet.

– Politiet mener hendelsen på Møllenberg er knyttet til et internt narkotikaoppgjør, sier påtaleansvarlig Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til TV 2 søndag kveld.

Politiet bevæpnet seg etter knivstikkingen på Møllenberg. Foto: Joakim Halvorsen/Ekne AS

Haave ønsker ikke å kommentere om politiet var kjent med en konflikt i narkotikamiljøet forut for hendelsen lørdag kveld, og vil heller ikke kommentere om den fornærmede etter knivstikkingen er blant de siktede i narkotikasaken.

Hun bekrefter at politiet leter bredt etter de siktede:

– De to siktede er etterlyst nasjonalt og internasjonalt, opplyser Haave.

Alvorlig skadd

Politiet fikk melding om hendelsen på Møllenberg kl. 21.02 lørdag kveld. Den fornærmede er en mann i 20-årene. Han får fremdeles behandling på St. Olavs hospital med det som omtales som alvorlige, men ikke livstruende skader.

Politiet understreker at saken prioriteres høyt, og etterforskningen pågår for fullt

– Samtidig har politiet ingen opplysninger som tilsier at de to som er siktet for grov kroppsskade utgjør en fare for øvrige innbyggere, sier påtaleansvarlig Haave.

Erkjenner ikke straffskyld

Kort tid etter voldshendelsen på Møllenberg, rykket Trondheimspolitiet ut til nok en alvorlig voldshendelse – denne i Ila. Politiet tror ikke det er en sammenheng mellom hendelsene, og lørdag kveld ble en 18 år gammel mann pågrepet.

Forsvarer Arve Røli sier at hans klient har vært i avhør med politiet søndag kveld.

På spørsmål om hans klient erkjenner straffskyld, svarer forsvareren:

– Det er ikke spurt direkte om han erkjenner straffskyld, men ut ifra sin forklaringer så fremstår det som at han ikke gjør det.

Den fornærmede har alvorlige, men ikke livstruende skader, og Røli forteller at hans klient kjenner den fornærmede fra tidligere. Forsvareren vet ikke når det vil bli gjennomført nye avhør, og sier det fortsatt er uvisst om 18-åringen vil fremstilles for varetektsfengsling mandag.

– Min klient er veldig preget og sliten, avslutter Røli.