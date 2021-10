16 evakuert fra brennende skip utenfor Canada

16 besetningsmedlemmer er evakuert av kystvakten fra et brennende konteinerskip på Canadas vestkyst som sender ut giftig gass.

Konteinerskipet Zim Kingston var på vei til Vancouver da det brøt ut brann om bord. Mannskapet varslet kystvakten ved 23-tiden lørdag kveld, melder CBC News.

– Skipet står i brann, og det sender ut giftig gass, heter det i en uttalelse fra kystvakten.

Kystvakten opplyser at skipet har over 52.000 kilo med kjemikalier i to av de ti konteinerne som står i brann. Flere konteinere har også falt av skipet.

På grunn av kjemikaliene kan man ikke sprøyte vann på de brannen. I stedet spyler en slepebåt selve skroget med kaldt vann.

Kystvakten legger til at konteinerskipet ligger ankret opp utenfor Victoria på Vancouver Island, og at det er etablert en sikkerhetssone på tre kilometer rundt fartøyet.

Det er uklart hva som har forårsaket brannen om bord.

Skipet var på vei inn Juan de Fuca-stredet som markerer grensa mellom USA og Canada, og som utgjør innløpet til både Seattle i USA og Vancouver i Canada.