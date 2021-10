Hard skyts mot Solskjærs grep: – Det er strykkarakter

Øyvind Eide er svært skeptisk til Ole Gunnar Solskjærs taktiske grep både før og under ydmykelsen på Old Trafford.

Nordmannen omtalte søndagens braktap mot Liverpool som det mørkeste han hadde opplevd som Manchester United-manager.

Tidligere topptrener Øyvind Eide, som følger klubben svært tett, mener at nordmannen ikke er riktig mann for jobben.

– Solskjær er åpenbart ikke riktig mann for å vinne troféer med dette laget. De tar ikke nye steg. Spillerne viser liten tro på prosjektet. De virker uinspirerte. Og det speiler spillernes tro på planen til Solskjær. Både frem i tid, men også fra kamp til kamp. Vi ser sjeldnere at Solskjær greier å svare på motspillet, og de virker ofte dårlig forberedt, sier Eide til TV 2.

– Det var en kamp mellom fantastisk struktur og hjelpeløshet satt i system.

Forklarer stortapet

Eide mener at jobben som ble gjort i forkant av storkampen var altfor dårlig.

– Dette er strykkarakter i kampforberedelser. Det kan høres ut som etterpåklokskap, men det er det ikke, forklarer Eide.

Han mener at enkle grep kunne utgjort en stor forskjell.

– Jeg var i en podcast på fredag og snakket om denne kampen. Og United møter opp til kampen der backene Shaw og Wan-Bissaka skal frem og støte i backene til Liverpool. Da må det jo bli rom i backleddet, der Liverpool kan løpe gjennom. Og da må United skyve hardt over, og åpner rom motsatt.

Øyvind Eide, her fra sin tid som trener i Stabæk i Toppserien. Foto: Jan Kåre Ness

– Dette visste Solskjær garantert om, men han velger å løse det slik uansett. Og ja, Shaw skyver altfor langt over, og åpner utsiden på alle målene omtrent, men problemet starter med hvem som støter i backene til Liverpool.

Eide, som har Europas høyeste trenerutdannelse og i tillegg leverer analyser for united.no, peker på flere ting som den norske manageren kunne gjort annerledes.

– Jeg mener de burde spilt med fem bak. Da kunne de gått med backene i press på Robertson og Trent. Og samtidig hatt nok spillere bak. Med så svake defensive kanter som United har, så hadde ikke backleddet greid å dekke hele banebredden uansett. Derfor måtte de hatt fem, bak uansett. Og da ville Shaw hatt en posisjon bredere i banen, og kunne nektet noen av fremspillene.

Forskjellen på Klopp og Solskjær

Den tidligere Toppserie- og Eliteserie-treneren mener at Jürgen Klopp tok innersvingen på Solskjær.

– Det svir alltid med slike tap. Og spesielt mot Liverpool på eget gress. Men det at Klopp utklasser Solskjær så til de grader på taktikktavlen svir nok ennå mer. Det går rett i stoltheten hans, mener Eide.

– Lag speiler treneren. Liverpool speiler Klopp sin intensitet og taktiske klokskap. United fremstår ujevnt, og varierer fra kamp til kamp og omgang til omgang. Hva de speiler hos treneren da er jeg usikker på, men det er langt mellom det lagene viser i dag. Liverpool viser sitt nivå, det samme gjør United.

– Det gir lite mening

Lagene gikk til pause på stillingen 0-4. Eide er svært skeptisk til valgene Solskjær tok underveis i oppgjøret.

– Han tar ikke grep. Det demmes opp litt mer etter 0-2. Men det er fordi Liverpool ikke går så høyt med backene. Likevel får de problemer fordi midtbanen ikke er kompakt nok, så vendinger av spill kommer rett foran backleddet, og da får de det travelt i backleddet med å dekke rom.

Han peker på flere løsninger Solskjær kunne tydd til.

– Han burde justert midtbanen så backleddet hadde fått beskyttelse. Spesielt en kant som orker å være med ned i forsvar, så Shaw hadde fått hjelp. Diamanten han legger om til etter pause gir lite mening. Han må begrense tapet, spille med 5-3-2 og håpe at et spisspar med hjelp fra vingbacker og indreløpere kan skape noe.

Myhre forstår valgene

TV 2-ekspert Petter Myhre går ikke like langt i kritikken av Ole Gunnar Solskjær. Han peker på flere grunner til at en mer defensiv tilnærming ville vært vanskelig.

– Hadde man møtt Liverpool på Anfield, ville nok inngangen vært annerledes. Han kjente nok litt til presset på hjemmebane. Tidligere har også styrkeforholdet mellom lagene vært slik at det har vært naturlig med en mer defensiv inngang. Men nå har United brukt penger og Solskjær har fått spillerne han ville ha.

Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre før eliteseriekampen i fotball mellom Kristiansund og Lillestrøm på Kristiansund Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Jeg skjønner godt at det er vanskelig å komme med en defensiv inngang foran egne fans da, mener Myhre.

Treneren mener også at flere individuelle feil ble avgjørende i 0-5-tapet.

– Det er mye dårlig individuelt forsvarsspill. Både Maguire og Shaw opptrer fryktelig svakt. I tillegg fungerer ikke det defensive som en enhet.

Han peker også på at de tidlige baklengsmålene gjorde oppgaven utrolig vanskelig.

– Når man havner under med to så tidlig, da er det allerede for sent å gå mer defensivt ut. Da må man gå for det. Det blir åpent og Liverpool får spille på sine styrker, mener den tidligere Vålerenga-treneren.

– Liverpool er er av verdens beste lag. Da blir man fort straffet. Spesielt med slikt forsvarsspill der man skal presse høyt, men ikke lykkes med det. Det er en viss form for gambling, men jeg skjønner valget.