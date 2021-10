United-spillerne sier unnskyld etter ydmykelsen

Manchester United fikk juling og ble ydmyket av erkerivalen Liverpool søndag kveld.

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet øverst i saken

Marerittkvelden smertet tydelig United-leiren dypt.

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler nå. Det er vondt og ikke godt nok, sa David deGea etter kampen.

Han slapp inn fem mål mot Liverpool på Old Trafford.

– Vi fortsetter å slippe inn tullete mål og har gjort det hele sesongen. Vi spiller som smågutter og jeg må beklage til fansen, sier målvakten.

Hans lagkamerat, Harry Maguire, var også synlig svært skuffet etter nederlaget.

– Det gjør vondt. Alle spillerne ønsker det beste for denne klubben og jobber veldig hardt for det, så jeg kommer ikke til å betvile innstillingen til noen av spillerne, sier han til TV 2.

– Først og fremst må jeg si unnskyld til fansen, de fortjener bedre. Dette er ikke godt nok for denne klubben og alle er skuffet. Jeg er så skuffet, fortalte han etter kampslutt.

– Å slippe inn så mange mål på Old Trafford er ikke godt nok, sa United-stopperen.

– Det er ikke godt nok. Jeg vet at dette er en lagsport, men som individer må vi stå ansvarlig for prestasjonene i dag. Derfor kommer jeg ut og sier at jeg ikke var god nok. Jeg snakker på vegne av meg selv og ikke laget. Jeg vil si det som det er, fulgte Luke Shaw opp.

– Vi må komme oss videre etter dett tapet, for det gjør vondt, sa Shaw, som takket supporterne.

– Jeg vil takke fansen for hvordan de responderte selv da vi lå under med fem mål. De støttet oss og sang, og vi må beklage til dem. Det er uakseptabelt og ikke en prestasjon Manchester United kan være bekjent av.