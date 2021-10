Fagermo roses etter tøft pausegrep

Vålerenga - FK Haugesund 2-1

Gjestene fra Rogaland ledet 1-0 etter scoring av Peter Nystad Therkildsen. Det gjorde at Fagermo byttet ut Seedy Jatta, Ivan Näsberg og Vidar Örn Kjartansson etter 45 minutter. Inn kom Odin Thiago Holm, Brage Skaret og Henrik Udahl.

I andreomgang snudde Vålerenga kampen og vant 2-1. TV 2-ekspert Jesper Mathisen skryter av VIF-treneren for det tøffe grepet.

– Vi må gi ros til Fagermo. Han dunket til med tre bytter i pausen, og de fremstår som et helt annet lag i andre omgang, sier Mathisen.

Ekspertkollega Erik Huseklepp forstår valget godt.

– Fagermo ønsker en reaksjon og viser tydelig at han ikke er fornøyd. Jeg forstår ham godt, sier den tidligere Brann-spilleren.

Fansen protesterte

Det var ikke bare tre VIF-spillere som forsvant i pausen. Også deler av VIF-fansen valgte å forlate arenaen.

Det skjedde etter at klubben i midtuken stemte for videoassistert dømming i Eliteserien fra 2023. Det har haglet med reaksjoner mot forslaget etter at det ble lansert, og rivalen Lillestrøm er de eneste som har stemt imot.

VIF-supportere tenner bluss under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Haugesund på Intility arena i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Sahraoui herjet

Haugesund kom til kampen med 7-0-seieren mot Mjøndalen i bagasjen, men det var ingenting som tydet på at de ville få det like lett mot Vålerenga borte søndag. Osame Sahraoui herjet for VIF i seieren.

Det var imidlertid gjestene som tok ledelsen ved Peter Therkildsen etter 34 minutter. Vålerenga hadde produsert flere sjanser i forkant av den scoringen.

Etter en lang kamp mot VIF-presset måtte Haugesund gi tapt etter 80 minutter. Osame Sahraoui utlignet med et langskudd.

– Han klinker til og den går helt i lengste. For en scoring. Han er en av Eliteseriens morsomste spillere, sier Erik Huseklepp.

Med fem minutter igjen avgjorde Nicolaj Thomsen. Sahraoui la et perfekt innlegg på hodet til Thomsen, som stanget inn seiersmålet.

– Det er et fantastisk innlegg. Det er ferdigscoret. Sahraoui er så elegant. For en høyrefot, for en venstrefot og for en oversikt. Han kan alt. Han kommer til å spille litt til i Vålerenga, men så kommer han til å bli solgt. Han har så mye i seg som spiller, sier Jesper Mathisen.

