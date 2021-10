Solskjær under press: – Ansvarlig for en av Uniteds mørkeste dager

TV 2 møtte rasende Manchester United-supportere utenfor Old Trafford etter kampen. Se deres reaksjoner i videovinduet øverst!

– Ole Gunnar Solskjær er ansvarlig for en av de mørkeste dagene i Manchester Uniteds historie, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker like før slutt.

– De amerikanske eierne har stått ved Solskjærs side i snart tre år. Det har vært tunge stunder før. Spørsmålet er om han tåler denne ydmykelsen, denne fiaskoen på Old Trafford.

Lokalavisen Manchester Evening News har lagt ut en kommentar skrevet av avisens United-ansvarlige, Samuel Luckhurst.

Der skriver Luckhurst at Ole Gunnar Solskjær må gå, men at det også er flere i klubben som bør forlate Manchester United.

De nevner blant annet viseformann Ed Woodward og direktør Richard Arnold.

Under pressekonferansen etter kampen fikk Solskjær spørsmål om han hadde støtte fra United-styret.

– Jeg har ikke hørt noe annet. Jeg tenker fortsatt på jobben som skal gjøres i morgen. Vi er alle langt nede. Jeg kan ikke si at jeg har følt det verre enn dette. Jeg aksepterer ansvaret, det er mitt i dag og det er mitt framover, sier Solskjær.

Tidligere topptrener og Manchester United-kjenner Øyvind Eide mener det er på tide at en ny trener tar over styringen.

– Solskjær overlever kanskje til i morgen, eller neste uke. Men han trener ikke laget 2. juledag. Noen andre må ta dette laget videre, mener Eide.

Knust Solskjær

Solskjær selv var langt nede etter ydmykelsen.

– Det er den mørkeste dagen jeg har hatt med disse spillerne, sier nordmannen etter kampslutt.

– Presset vil øke nå. Har du tenkt over om du er riktig mann for å ta denne klubben videre?

– Nei, vi har kommet for langt med gruppen. Vi er for nære til å gi opp nå.

Det var liten tvil om hva Manchester Uniteds supportere syntes om eget lags prestasjon i førsteomgang. Ole Gunnar Solskjær og spillerne måtte tåle en massiv pipekonsert fra tilskuerne.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var tilstede under kampen og satte ord på misnøyen fra tribunen.

– Den var enorm. Jeg har hele tiden sagt at jeg tror Ole Gunnar sitter tryggere enn vi tror, men den pipingen her er ikke til å ta feil av. Er det noe eierne har respekt for, så er det når fansen vender seg mot klubben. Det taper de penger på, sa Thorstvedt i pausen.

Liverpool hadde rett og slett ydmyket erkerivalene. Fire ganger hadde Solskjær sett David de Gea hente ballen ut av målet. Til slutt endte kampen 5-0 til Liverpool.

– Jeg står selvfølgelig bak treneren. Alle må gå i seg selv. Det er feil av meg å peke på noen andre enn meg selv, sa Harry Maguire til TV 2 etter nederlaget

BRUTALT: David de Gea hadde en tøff dag på jobben. Foto: Rui Vieira

– Fansen er ferdig med prosjektet

Tidligere topptrener Øyvind Eide har fulgt Solskjær sin tid i Manchester United tett. Han tolker fansens piping under og etter 0-5-tapet på følgende vis:

– Fansen er ferdig med prosjektet. Mange går, og de som er igjen piper. Det de ser er en kamp mellom fantastisk struktur, og hjelpeløshet satt i system, sier Eide til TV 2.

Treneren, som også analyserer Manchester Uniteds kamper for united.no, mener at Klopp viste at han holder et annet nivå enn Solskjær når det kommer til taktiske egenskaper.

– Det svir alltid med slike tap. Og spesielt mot Liverpool på eget gress. Men det at Klopp utklasser Solskjær så til de grader på taktikktavlen svir nok ennå mer. Det går rett i stoltheten hans, mener Eide.

– Hva tror du om Solskjærs fremtid nå?

– Solskjær overlever kanskje til i morgen, eller neste uke. Men han trener ikke laget 2. juledag. Noen andre må ta dette laget videre, mener Eide.

Gary Neville sparte heller ikke på kruttet da han snakket om kampen for Sky Sports.

– I tre år har Ole Gunnar Solskjær spilt kontringsbasert angrepsfotball. Jeg aner ikke hvorfor de ikke har gjort det i dag, mente Neville.

YDMYKET: 24. oktober 2021 går trolig inn i historiebøkene som en av Manchester Uniteds mørkeste kvelder. . Foto: Martin Rickett

Liverpool-supporterne sang Solskjær-sanger

Solskjærs navn ble sunget i andreomgang, men ikke av Manchester Uniteds supportere. Det var Liverpools supportere som sang nordmannens navn.

«Solskjær må bli» og «Solskjær har styringen» runget ut fra bortefeltet på Old Trafford. Samtidig hadde deler av United-supporterne allerede begynt å forlate arenaen.

– Det er et sinnssykt resultat. Det er spesielt, men vi jubler ikke som gale folk, vi har respekt for motstanderen. I pausen sa jeg faktisk til spillerne at vi måtte spille enda bedre, sa Jürgen Klopp til Sky Sports etter kampen.