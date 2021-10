Ingen informasjon fra Tyrkia om ambassadørene

Verken Norge eller de andre nordiske landene har hørt fra Tyrkia etter at president Recep Tayyip Erdogan ga ordre om at ambassadørene skulle kastes ut.

– Vi har ikke mottatt noen informasjon fra tyrkiske myndigheter, sier pressevakt Mathias Rongved i UD til NTB sent søndag ettermiddag.

Erdogan sa lørdag at han har gitt sin utenriksminister ordre om å erklære ti ambassadører i Ankara, blant dem den norske og de øvrige nordiske, for uønsket. Årsaken er at de i et brev har bedt om at aktivisten og filantropen Osman Kavala blir løslatt.

Søndag hadde heller ikke Sverige, Danmark eller Finland hørt noe offisielt fra Tyrkia.

Finlands statsminister Sanna Marin kaller Erdogans ordre beklagelig, og Danmarks utenriksminister Jesper Kofod sier at de ikke har hørt noe, og at Danmark uansett «står vakt om våre felles verdier og prinsipper», slik de er uttrykt i brevet.

– Vi anser det viktig at beslutningene til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen blir respektert, og har derfor bedt om at han blir løslatt, sier Marin om Erdogans ordre.

Frikjent og pågrepet

Kavala har sittet fengslet uten dom siden 2017 for angivelig å ha vært involvert i protestene i Geziparken i Istanbul i 2013. Han ble i fjor frikjent for dette, men arrestert igjen umiddelbart.

Kavala er blitt fremstilt som et symbol på Erdogans økende intoleranse overfor kritikere. Internasjonale observatører og menneskerettsaktivister har gjentatte ganger bedt om at Tyrkia slipper fri Kavala og den kurdiske politikeren Selahattin Demirtas. Sistnevnte har vært fengslet siden 2016, og kritikerne mener de begge er fengslet av politiske årsaker.

Det benekter Tyrkia, som insisterer på at rettsvesenet er uavhengig.

Felles uttalelse

I sin uttalelse viser ambassadørene til en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstolen som har anklaget Tyrkia for å bryte menneskerettskonvensjonen ved å holde Kavala fengslet.

KRITISK: Finlands statsminister Sanna Marin kaller Erdogans ordre beklagelig. Her er hun på EU-toppmøtet fredag. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

– Vi ber Tyrkia sikre at han blir løslatt umiddelbart, heter det i uttalelsen fra ambassadørene til USA, Tyskland, Frankrike, Nederland, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Canada og New Zealand.

Videre skriver de at saken mot Kavala «kaster en skygge over respekt for demokratiet, rettssikkerheten og åpenheten i det tyrkiske rettsvesenet».

– Uanstendige

Erdogan anklager ambassadørene for «uanstendighet».

– De må kjenne og forstå Tyrkia. De må dra herfra den dagen de ikke lenger kjenner Tyrkia, sa presidenten lørdag.

– Jeg har bedt vår utenriksminister om å erklære disse ti ambassadørene for personae non gratae så raskt som mulig, sa han på et folkemøte i Eskisehir vest i Tyrkia lørdag.

– Vi ønsker ikke å spekulere i ytterligere reaksjoner fra tyrkiske myndigheter. Vår ambassadør har ikke gjort noe som gir grunnlag for utvisning, skriver kommunikasjonsdirektør Trude Måseide i en epost til NTB lørdag.

Hun forsikrer at Norge vil fortsette å oppfordre Tyrkia til å overholde sine menneskerettslige forpliktelser.

Økonomisk krise

Erdogans ordre kommer på slutten av en turbulent uke for Tyrkia. Landet ble torsdag plassert på grålista til det globale hvitvaskingstilsynet FATF for mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Samtidig har valutakursen fortsatt å falle i frykt for økonomisk vanstyre og på grunn av risiko for hyperinflasjon, noe som går hardt ut over oppslutningen om Erdogan.

At Erdogan truer med å kaste ut ambassadørene, kan ifølge flere eksperter være et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra den økonomiske krisen.