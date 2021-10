90 dyr reddet av snarrådige naboer: – Kunne fått et helt annet utfall

Politiet meldte om brannen klokken 17.25 søndag ettermiddag.

– Det er observert åpne flammer og en del kyr inne på låven, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til TV 2 klokken 17.40.

Ti minutter senere var brannen slukket, og røykdykkere hadde tatt seg inn i låven. Ingen dyr ble skadet, takket være naboenes snarrådige innsats.

–Da vi kom til stedet hadde både brann og naboer gjort en god innsats. Takket være naboer var dette veldig vellykket, sier politibetjent Bjørnar Hole på stedet.

Brannvesenet driver med etterslukking, men det er ikke behov for evakuering av noen dyr.

– Dyra er i fjøset og har det godt. Det er cirka 30 melkekyr og en del ungdyr. Det er snakk om 80-90 dyr totalt, forteller politibetjent Hole.

Brannen startet i høyet i låvens andre etasje, og eierne var ikke hjemme da brannen brøt ut. Hadde det ikke vært for naboene, mener politiet at brannen kunne fått et helt annet utfall.

– Ut fra den innsatsen naboene la det tror jeg det kunne blitt et helt annet utfall. Det kunne fort ha spredt seg hvis det ikke var for naboene som kom til, avslutter Hole.

Noen av naboene fikk i seg en del røyk under slukningsarbeidet, og får tilsyn fra helsepersonell på stedet.