Salah scoret hat trick da Liverpool ydmyket Manchester United

Liverpool sjokkerte Manchester United på Old Trafford.

Manchester United - Liverpool 0-5

0-5, Salah-hat trick, Pogba-utvisning og øredøvende pipekonsert.

Stikkordene etter Liverpools eventyrkveld på Old Trafford er ikke lystig lesning for Manchester Uniteds supportere.

Søndagens storoppgjør mellom de bitre rivalene Manchester United og Liverpool, endte nemlig med å bli en fest for Liverpool fra ende til annen.

– Resultatet er utrolig! Jeg lurte på om det hadde skjedd før. Dette er virkelig spesielt, sa Jürgen Klopp etter kampen.

Liverpool-treneren var fra seg av begeistring etter den største Liverpool-seiere på Old Trafford på nærmere hundre år.

– Det vi gjorde i den siste tredjedelen var helt vanvittig! sa Klopp, som var opptatt av å tone ned feiringen i respekt for sin motstander.

Triumfen gjør at Liverpool tar tilbake andreplassen i Premier League, poenget bak serieledende Chelsea.

– En maktdemonstrasjon av et sultent Liverpool-lag, som holder tritt med Manchester City og Chelsea i toppen av ligaen, sa TV 2s kommentator, Øyvind Alsaker, som kalte kvelden en av de mørkeste i Manchester Uniteds historie.

– Forskjellen mellom de to lagene var enorm. Helt fra starten. Liverpool dominerte hele kampen. Det blåste meg rett av banen, jeg kunne nesten ikke tro det jeg så, sa Owen Hargreaves til TV 2.

– Jeg er sjokkert. Jeg er nesten tom for ord, sa den tidligere United-spilleren.

Rystet hjemmelaget

Etter tre minutter fikk Bruno Fernandes kampens første store mulighet, som portugiseren måkte himmelhøyt over mål. Bommen virket å ryste hjemmelaget, som rotet det til i forsvar kort tid senere.

Mohammed Salah overlistet offsidefellen og ga Naby Keïta sjansen alene med keeper. Der var 26-åringen sikker. og iskaldt overlistet de Gea.

– Utilgivelig forsvarsspill av Manchester United, sa ekspertkommentator Brede Hangeland etter målet.

Så ble vondt til verre for de røde.

Etter et kvarters spill trøblet nok en gang United-forsvaret da Maguire og Shaw gikk i veien for hverandre. Det utnyttet Diogo Jota, som sklei Alexander-Arnolds innlegg i mål.

United var ikke alene om å slurve defensivt. Også Liverpool var tidvis upresise, og hjemmelaget klarte ved flere anledninger å skape sjanser etter det andre målet.

Det var likevel i motsatt ende målene nok en gang skulle komme - og dét fra Liverpools ustoppelige målscorer, som nå har scoret i ti kamper på rad. Mohammed Salah rakk nemlig å score to mål før pause, og dermed gjøre Manchester United-omgangen til den komplette fadese.

TV-bildene vist en svært anstrengt mine i ansiktet til Ole Gunnar Solskjær da han gikk med bestemte skritt til pause akkompagnert av en øredøvende pipekonsert.

– Han tenker kanskje at jobben henger i en tynn tråd, sa TV 2s kommentator, Øyvind Alsaker, etter omgangen, som hans kollega, Erik Thorstvedt oppsummerte slik:

– Ekstremt dårlig av United og veldig bra utnyttet av Liverpool. Det er noe av det rareste og mest katastrofale jeg har sett fra et hjemmelag i noen gang.

Salah-hat trick

Liverpools enorme opptur fortsatte etter pause. Den andre omgangen var knapt fem minutter gammel da Salah nok en gang

Mohamed Salah er med det den første bortespilleren som har scoret hat trick på Old Trafford på over 18 år. Forrige spiller som gjorde det var brasilianske Ronaldo for Real Madrid i 2003.

– All honnør til Salah, som jeg mener akkurat nå er verdens beste spiller, sa Hangeland.

Få minutter senere virket det som om Cristiano Ronaldo brakte et lite lyspunkt til United, da han plasserte ballen i mål fra om lag tolv meters hold. Etter en VAR-titt ble imidlertid måle annullert for offsiden.

Da det tilsynelatende ikke kunne bli verre for United, pådro attpåtil Paul Pogba seg rødt kort kun ti minutter etter at franskmannen ble byttet inn.

Den siste halvtimen handlet mest av alt om å begrense skaden for Manchester United, som til slutt gikk å et sviende femmålstap.

Det gjør at United er nummer syv på Premier League-tabellen.