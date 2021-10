Berg ut med skade – landskampene kan stå i fare

Strømsgodset - Bodø/Glimt 1-1

– Håper og tror at det ikke er altfor alvorlig. Han gikk av banen for egen maskin. Glimt vil nok ikke ta noen sjanser med ham. Han har vært i fenomenal form i det siste, både for landslaget og Glimt. Det er en klar, klar svekkelse, sa Jesper Mathisen i FotballXtra-studio etter at Patrick Berg hadde forlatt banen.

20 minutter spilt av oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Strømsgodset og dommer Ola Hobber Nilsen stoppet spillet. Bildene viste en haltende Glimt-kaptein.

– Han fikk seg en greie i kneet som vi må undersøke, og håper å få han raskt tilbake, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen om Patrick Berg-skaden etter kampen.



Det kan være dårlig nytt for serielederne frem mot toppkampen mot Molde onsdag. I tillegg kan det spøke for Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland om snaue tre veker.

Før Berg trasket av banen hadde Bodø/Glimt hatt full kontroll på Strømsgodset og tatt ledelsen ved en perlescoring av Ola Solbakken.

– Det ser ut som at de spiller med 13 mot elleve spillere. De er på et helt annet nivå enn det Strømsgodset er, utbrøt TV2s fotballekspert Jesper Mathisen etter scoringen.

Over i andreomgang ser det ut til at Roma-kampen for tre dager siden kjennes i beina til Glimt-spillerne.

Strømsgodset tar mer og mer over, og får til slutt lønn for stevet. Kreshnik Krasniqi klemmer til- ballen går via en Glimt-forsvarer og utligningen er et faktum.

Flere scoringer blir det ikke- kampen ender med ett poeng til hver av lagene. Det er likevel nok til at Bodø/Glimt svarer lørdagens Molde-seier og tar over tabelltoppen i Eliteserien.