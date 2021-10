Kjerkols statssekretær slettet innlegg med støtte til Hege Storhaug: – Synd!

Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) slettet flere Facebook-innlegg etter at han ble utnevnt som statssekretær for helseministeren. Hege Storhaug i HRS beklager at han trakk støtten til henne.

Bjørkholt ble utnevnt som statssekretær for Aps helseminister Ingvild Kjerkol i statsråd fredag.

Dagen etter gjenga Dagens Næringsliv (DN) en rekke tidligere Facebook-innlegg, der statssekretæren kritiserte Jonas Gahr Støre, takket Hege Storhaug og hyllet danske høyrepopulister.

Etter at DN stilte spørsmål om innleggene slettet Bjørkholt dem.

Ett av innleggene DN gjengir dreier seg om en avisartikkel i Dagbladet, der presten Einar Gelius skrev at Storhaug «fortjener en stor takk for sitt engasjement og sitt forsvar for våre grunnleggende demokratiske rettigheter; frihet, likhet og menneskeverd.»

Storhaug kritisk til ytringsklima

Bjørkholdt delte innlegget i 2015, og avsluttet med en takk til Storhaug. Også et annet innlegg med støtte med Storhaug ble slettet, ifølge DN.

– Det synes jeg er synd, og det sier mye om ytringsklimaet i Arbeiderpartiet. Det som gjør meg mest bekymret er at signalene fra politisk hold er at man må ligge lavt og ikke kritisere islam og den ikke-bærekraftige delen av ikke-vestlig innvandring, sier Storhaug til TV 2.

– Han sier selv til DN at han angrer, har slettet innleggene og ikke ville ha skrevet det samme i dag?

– Dette lukter selvsensur lang vei, og det synes jeg er trist, sier Storhaug.

Hun påstår at Ap-medlemmer på høyresiden i partiet støtter det omstridte nettstedet i skjul.

– Jeg er ikke overrasket over at han skrev dette. Det er flere Ap-topper som støtter HRS, men de tør ikke stå fram fordi det har sine kostnader, påstår Storhaug.

Angrer i dag

Den politiske ledelsen i helsedepartementet ønsker ikke å kommentere Storhaugs uttalelser.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer enn dem som tidligere er gitt i saken til Dagens næringsliv, skriver politisk rådgiver Kai Steffen Østensen (Ap) i en sms til TV 2.

– Jeg angrer på at jeg uttalte meg som jeg gjorde og ville ikke ha skrevet det samme i dag. Jeg har derfor valgt å slette postene DN viser til på min Facebook-profil, og jeg stiller meg fullt og helt bak den politikken som ligger i Hurdalsplattformen, sier han til avisen.

Likte Helgheims innlegg

Frps tidligere innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim er i likhet med Aps nye statssekretæren fra Drammen. Helgheim viser TV 2 en Facebook-post han selv har lagt ut, som Bjørkholt likte og kommenterte.

– Jeg kjenner jo ikke han personlig, men vi er fra samme sted og har jo lest hverandres innlegg og kommentert litt, diskutert og hatt utvekslinger, sier Helgheim.

– Jeg synes at han har vært et friskt pust for Arbeiderpartiet.

I innlegget 30. mars går Helgheim til angrep på Solberg-regjeringens karantenefritaket for innvandrere som reiste i bryllup og begravelser til land med høy smitterisiko.

«Jeg er 100% enig, og det sitter et stykke inne for en AP-mann», kommenterer Bjørkholt under innlegget til Helgheim.

Kritiserer takhøyden i Ap

Frp-politikeren synes det er beklagelig at Bjørkholt har slettet sine innlegg.

– Å bli tvunget til å endre mening, beklage og legge seg helt flat, det synes jeg er synd. Arbeiderpartiet har et så strengt regime at det går ikke an å mene nærmest noe om innvandring, sier han.

– Nå sier Bjørkholt til DN at han angrer på innleggene og valgte å slette dem?

– Det er jo underlig at man endrer helt standpunkt med en gang man kommer inn i regjering. Det er mye som tyder på at noen ikke liker meningene, og at man har blitt nødt til å endre meningene.

Han mener slettingen er et dårlig tegn for den politiske debatten i Norge, og et uttrykk for at Arbeiderparti er blitt for politisk korrekt.

– Det er jo helt åpenbart, og det er et ganske brutalt uttrykk for det også, for hadde dette vært grove ytringer som er veldig kontroversielle, så hadde det vært en ting, men det er det jo ikke. Han har ikke gått veldig langt i noen som helst retning, så takhøyden er lav.

TV 2 har bedt om kommentarer til påstandene men verken Kjerkol eller andre Ap-topper i departementet ønsker å svare.

Hyllet Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna

Storhaug er enig i Bjørkholts analyse i 2015 om at Dansk Folkepartis vinneroppskrift i valget var en «sosialdemokratisk sosialpolitikk med streng innvandringspolitikk», en oppskrift også Sverigedemokratene har fulgt.

I innlegget skriver Bjørkholt ifølge DN at «Norsk politikk skriker på et sosialdemokratisk parti med restriktiv innvandringspolitikk, slik som Dansk Folkeparti.»

- Alt han skriver har han helt rett i. Det er dette sosialdemokratene med Mette Fredriksen har gjort i Danmark med suksess. De er blitt mer lik Frp. Det handler om en politikk som ivaretar velferden. Hvis ikke det er god Ap-politikk, så vet ikke jeg hva god Ap-politikk skulle være, sier Storhaug.

Men dette innlegget har altså statssekretæren etter utnevnelsen tatt avstand fra.

Egenmeldinger 365 dager i året

Kjerkol understreker overfor DN at Bjørkholt ikke skal jobbe på innvandringsfeltet, men bidra til å styrke fastlegeordningen og kommunehelsetjenesten.

Bjørkholt har lang fartstid som fastlege i Drammen, og også på dette området har han tidligere kommet med kontroversielle uttalelser.

I et intervju i Dagens Medisin i 2012 henviste Bjørkholt til at han er utdannet i Danmark, og at fastlegene der knapt skrev ut en eneste sykmelding i løpet av et år.

– Der er dette en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Her i landet skriver vi sykmeldinger opp og ned i mente. Nav er likegyldig til hva vi leger skriver. Avskaff ordningen, innfør 365 egenmeldingsdager i året – det ville frigjøre enormt med ressurser, oppfordret han.

TV 2 har ikke fått svar på om det er en uttalelse Kjerkols statssekretær fortsatt står fast ved.