Scoret for Real Madrid i sitt første El Clásico: – Skjøt seg inn i fansens hjerter

Barcelona – Real Madrid 1-2:

Se alle scoringene fra det høydramatiske oppgjøret øverst!

David Alaba, som ble hentet fra Bayern München i sommer, spilte sitt første El Clásico og viste ingen nåde med Barcelona på Camp Nou. Etter drøye halvimens spill dundret han Real Madrid i ledelsen etter en kontring.

Da kampuret viste 90 minutter saboterte Lucas Vázquez alt for Barcelona da han punkterte kampen etter en kontring og satte inn 2-0-scoringen for Real Madrid. Seks minutter på overtid reduserte innbytter Sergio Agüero med sin første scoring for Barcelona etter overgangen fra Manchester City, men reduseringen kom for sent. Real Madrid vant 2-1.

– Det er alltid en kamp det er viktig å vinne. Det gir oss mer adrenalin med fansen på tribunen, og vi spilte en utrolig kamp, med mye press. Det var en god seier for oss, sa Real Madrid-keeper Thibaut Courtois til TV 2 etter kampslutt.

Barcelona har ikke slått Real Madrid siden mars 2019. Dermed har erkerivalen vunnet gigantmøtet fire ganger på rad.

– Real Madrid totaldominerte ikke denne kampen, men mangel på kreativitet gjorde at Barcelona ikke fikk noe med seg i denne kampen, mente TV 2-ekspert Morten Langli.

– Hadde Barcelona scoret først, så tror jeg kampen hadde sett helt annerledes ut, sa Langli.

Seieren Real Madrid helt til topps på tabellen med sine 20 poeng. Barcelona ligger på åttendeplass, fem poeng bak etter ni spilte kamper.

– Jeg mener Real Madrid var komfortable hele kampen, og hadde kontroll, Men det hadde ikke vært helt ufortjent med uavgjort her, mente Carl-Erik Torp, som gjestet TV 2s La Liga-studio.

David Alaba ble trukket frem som en av kampens store spillere.

– Alaba scoret i sitt første El Clásico. Nå har han skutt seg inn i Real Madrid-fansens hjerter med et prosjektil av et skudd, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter scoringen til Alaba.

– Det var tett og det var jevnt og det var en enorm nerve i kampen, mente Osnes om kampen.

Tapet sørget for at presset på Barcelona-trener Ronald Koeman øker med uforminsket styrke. Han trengte et positivt El Clásico-resultat for å dempe sine ivrigste kritikere. Etter ni kamper er katalanerne fem poeng bak Real på tabelltoppen.

Skrek etter straffespark

Etter en intens start med få sjanser til begge lag, skrek Real Madrid på straffespark da Vinicius Junior gikk i bakken innenfor Barcelonas 16-meter etter 21 minutters spill. Dommeren vinket spillet videre, og VAR så ikke på situasjonen.

– Jeg syntes ikke det så ut som et straffespark for meg, mente TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om episoden, og var dermed enig både med dommeren og VAR-rommet.

Vinicius Junior ble like etter spilt gjennom alene med keeper, og etter noen driblinger fikk han omsider avsluttet til side for mål. I det 24. minutt fikk Barcelona en gedigen mulighet til å ta ledelsen. Sergiño Gianni Dest blåste ballen over mål fra kloss hold.

Scoret i sitt første El Clásico

Etter halvtimens spill kom scoringen Real Madrid hadde ventet på. David Alaba ble med frem etter en kontring og dundret gjestene i ledelsen fra skrått hold.

– De tok ledelsen etter å ha vunnet viktigere dueller i forkant. Og midtstopperen Alaba scoret i sitt første El Clásico. Nå har han skutt seg inn i Real Madrid-fansens hjerter med et prosjektil av et skudd, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter scoringen til den tidligere Bayern München-stjernen, som ble hentet til Real Madrid i sommer.

– Hvilken kontring av Real Madrid. Men det var Depay som mistet ballen i forkant, poengterte ekspert Stamsø Møller om scoringen som sørget for at Real Madrid kunne gå til pause med en 1-0-ledelse på Camp Nou.

Følte seg snytt

Etter snaue timens spill følte Barcelona seg snytt for straffe da Toni Kroos fikk ballen i hånden innenfor Real Madrids 16-meteren. Heller ikke denne gang grep dommeren eller VAR-rommet inn.

– Det synes jeg er hands og straffe, mente Stamsø Møller om situasjonen.

Barcelona festet imidlertid mer og mer grepet og jaget utligning. Real Madrid på sin side lå kompakt og ventet på nye kontringsmuligheter.

20 minutter før slutt fikk Benzema en eventyrlig mulighet til å doble ledelsen. Men franskmannen maktet på utrolig vis å skyte ballen i egne bein og utenfor foran mer eller mindre åpent mål.

Agüeros scoring kom for sent

Utliningsmålet for Barcelona jaktet på kom imidlertid aldri. På overtid saborte Lucas Vázquez alt for Barcelona da han punkterte kampen etter en kontring og satte inn 2-0-scoringen for Real Madrid.

Seks minutter på overtid reduserte Sergio Agüero med sin første scoring for Barcelona, men reduseringen kom for sent. Real Madrid vant 2-1.

Ronald Koemans menn måtte finne seg i å tape 1-2 på Camp Nou mot erkerivalene fra Real Madrid.