Antonio matchvinner i intenst London-derby

West Ham - Tottenham 1-0

Søndag ettermiddag var det duket for et beinhardt London-derby, mellom West Ham og Tottenham.

Der gjorde Michail Antonio som han pleier når han møter de Spurs: scoret mål.

Se målet i videovinduet øverst!

72 minutter ut i kampen dukket West Ham-spissen opp på et hjørnespark og banket ballen i mål fra kloss hold. Matchvinnerscoringen var hans sjette mål mot Tottenham i karrieren. Det er dermed motstanderen 23-åringen har scoret flest mål mot.

Selv forklarer Antonio den gode uttellingen mot Tottenham på enkelt vis.

– Jeg bare like å score mot dem, sier han med et glis, og utdyper:

– Ballen kom min vei, og jeg stakk ut foten. Jeg var overrasket over at den gikk inn, for å være ærlig, forklarte Antonio, som mottok ros etter å ha avgjort kampen.

– Denne mannen er en av de farligste spissene i Premier League. Igjen kom målet etter en dødball, som er en av West Hams store styrker, sa TV 2s ekspert Trevor Morley etter kampen, som sender The Hammers til fjerdeplass på Premier League-tabellen.

Etter målet feiret Antonio ved å veive med armene på en måte som ga assosiasjoner til en kjent filmserie.

– Jeg la ut et bilde på Instagram med en referanse til «The Matrix». Det gikk viralt, så jeg tenkte at jeg måtte gjøre det i dag. Da jeg gjorde det var jeg redd for at noen lagkamerater ville hoppe på meg og ødelegge feiringen, forklarte Antonio.

Temperaturfylt

De to lagenes forsvarte seg godt og velorganisert, og bidro dermed til en relativt sjansefattig åpning på kampen.

Etter hvert som kampuret bikket halvtimen, lyktes lagene bedre i å skape offensive farligheter. Oftest frempå var West Ham og Michail Antonio, som men sin fysikk var en plage for Spurs-forsvaret.

Like før pause vartet Harry Kane opp med omgangens største sjanse med et kraftig hodestøt. En våken Hugo Lloris sørget imidlertid for at omgangen endte uten mål.

Selv om den første timen var målløs, manglet det ikke på temperatur og nerve. De to London-rivalene knuffet og presset hverandre hardt i jakten på kampens første mål.

En svært ivrig Declan Rice dro frem sugende taklinger og ballvinninger over hele banen, og bidro sterkt til at West Ham til stadighet presset de hvitkledde.

Etter 72 minutter fikk hjemmelaget lønn for strevet, da Antonio dundret ballen i mål til ellevill jubel fra hjemmefansen på London Stadium.

Scoringen, som kom fra et par meters hold, føyer seg inn i rekken over klassiske Antonio-scoringer. Statistikktjenesten OptaJoe opplyser på Twitter at samtlige av 31-åringens 52 Premier League mål er scoret fra innsiden av motstanderens sekstenmeter.

Etter scoringen fulgte en intens sluttkamp, hvor West Ham desperat forsvarte seg mot Tottenhams gjentatte utligningsforsøk.

Etter noen svært heseblesende sluttminutter, endte kampen 1-0.

– Vi er skuffet over resultatet. Jeg synes det var en jevn kamp. Det var enkelte øyeblikk i kampen, hvor vi tapte noen nøkkeldueller. Vi visste at West Ham er sterke på dødballer, sier Oliver Skipp etter derbynederlaget.