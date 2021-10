Braathen imponerte i skadecomebacket: – Helt rått å komme i mål

Sjekk alle resultatene fra storslalåmrennet i Sölden her

Lucas Braathen lå 1,38 bak lederen før andreomgangen i sitt skadecomeback og lå lenge i ledelsen i storslalåm-rennet i Sölden takket være en enorm prestasjon i finaleomgangen.

Men pallen glapp da de store kanonene satte utfor i storslalåmtraséen. Til slutt endte Braathen på en sjetteplass, 0,72 bak vinneren Marco Odermatt. Roland Leitinger fra Østerrike ble nummer to. Zan Kranjec fra Kroatia tok tredjeplassen.

Etter superomgangen var Braathen nesten litt overrasket over egne prestasjoner.

– Jeg er imponert over meg selv. Jeg er imponert over laget og alle som har vært med meg på veien tilbake. Jeg kan nesten ikke tro dette her selv. Akkurat denne situasjonen har jeg ikke hatt noen erfaring med, og takk gud for at det gikk veien. Det viser at arbeidet jeg har gjort og folkene som har vært rundt har vært helt avgjørende, sier en åpenhjertig Braathen til TV 2.

Han kjørte seg opp fra 19. plass i førsteomgang til en sterk sjuendeplass.

– Jeg hadde ikke trodd dette for halvannen uke siden en gang. Men den siste treningen har vært så bra, og vi har jobbet så bra sammen som lag, som gjorde at jeg fikk vise hva jeg er god for i dag, konstaterer 21-åringen, som beskriver det som utrolig stort å være tilbake i alpinsirkuset.

– Det er dette jeg lever for, det er kjærligheten til idretten og som gjorde at jeg startet med idrett, konstaterer han.

Rasmus Windingstad lå 1,41 sekunder bak etter første omgang, men kjørte seg kraftig opp etter en fenomenal andre omgang. Han ble til slutt nummer ti, 0,92 bak vinneren. Windingstad fikk også ros fra ekspertene for sin innsats.

– Det var så solid fra start til slutt. Nydelig timing, han var tøff og god, og tok den risikoen som behøvdes. Vi har nesten aldri sett Rasmus bedre, sa NRK-ekspert Lars Elton Myhre etter målgang.

Windingstad var fornøyd med sin egen gjennomføring.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg gjorde det jeg sa jeg skulle gjøre i stad. men det var litt for passiv enkelte steder, oppsummerte han.

Henrik Kristoffersen som nummer 11 i andreomgang, og tok ledelsen i de øverste partiene. Men inn mot målstreken gikk det for sakte, og han endte langt nede på resultatlistene. Kristoffersen ble nummer 14, 1.82 bak vinneren.

– Jeg har ikke peiling hva som skjedde. 1.82 bak seieren, vært lengre bak i Sölden før og kommet sterkt tilbake, sa Kristoffersen til TV 2.

– Jeg ser veldig positivt potensiale for resten av sesongen. Det er den følelsen jeg har hatt. Nå er det sju uker til sesongen ordentlig starter, så jeg er utrolig positiv til resten av sesongen, fortsatte han.

Leif Kristian Nestvold-Haugen fikk det ikke til å stemme i finaleomgangen og ble nummer 24.

Kjørte ut i comebacket

Flere norske gjorde comeback fra skade, mens andre kjørte på nytt utstyr. Atle Lie-McGrath kjørte ut tidlig i sitt comeback, mens Fabian Solheim gjorde det samme.

Ingen av dem tok seg til finaleomgangen. Det gjorde heller ikke Timo Haugan som endte nede på 48.-plass. Haugan knappet inn avstanden til teten på tampen, men var likevel 3,12 sekunder bak.

– Jeg skjønner ikke hva jeg holdt på med der oppe i henget, sa Haugan til NTB.

Lucas Braathen kom seg derimot til mål i sitt comeback etter korsbåndskade. Han fikk ikke helt opp farten etter å ha gjort noen feil underveis og er nede på 19.-plass, 1,38 sekunder bak teten.

Han var imidlertid mest fornøyd med å ha gjennomført rennet.

– Det er fantastisk å være tilbake. Det var en helt ok omgang og rått å komme i mål til alle tilskuerne, sa Braathen til NRK.