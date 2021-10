«Havanna-syndromet» oppdaget i minst 16 land – hva vet spiontoppen i Putins innerste krets?

Mens amerikanske myndigheter jakter på årsaken til de mystiske symptomene kjent som «Havanna-syndromet», rammes stadig flere diplomater og utstasjonert personell.

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte nylig ansatte ved ambassaden i Bogotá i Colombia som hadde rapportert inn symptomer, ifølge CNN.

Minst fem familier, deriblant barn, som er knyttet til ambassaden skal ifølge The Wall Street Journal være rammet.

Skaper frykt

I flere år har amerikanske diplomater og annet utstasjonert personell vært plaget av syndromet.

Symptomene har variert fra kvalme, svimmelhet, hodepine og neseblod, og mange har rapportert om en merkelig lyd – eller trykk – i forkant av symptomene.

USAs ambassade i Berlin. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/NTB

De mystiske hendelsene skaper frykt.

To diplomater sier til CNN at de ikke søkte seg til Berlin og Wien fordi ansatte er blitt rammet av «Havanna-syndromet» i disse byene.

Samtidig kommer det kritikk fra frustrert personell, som mener at manglende åpenhet gjør det vanskelig å vite hvilke utenriksstasjoner som er trygge.

– Full kraft

8. oktober signerte president Joe Biden en lov som skal ivareta amerikanske tjenestemenn og personell som er blitt rammet av syndromet.

En tjenestemann ved amerikansk UD i Washington sier til TV 2 at myndighetenes innsatsstyrke gjør alt de kan for å sikre sine ansatte.

– Som en del av det tverretatlige samarbeidet som ledes av det nasjonale sikkerhetsrådet og i samråd med våre partnere i den amerikanske regjeringen, undersøker vi rapportene om avvikende helsehendelser med full kraft, hvor enn de kommer fra, skriver tjenestemannen i en uttalelse som er formidlet via USAs ambassade i Oslo.

Det amerikanske utenriksdepartementet i Washington, D.C. Foto: J. Scott Applewhite/AP/NTB

De som melder inn en såkalt AHI (Anomalous Health Incident – avvikende helsehendelse, journ. anm.) blir umiddelbart ivaretatt, forsikrer tjenestemannen.

– Det jobbes aktivt med å identifisere årsaken til disse hendelsene, og om de kan tilskrives en utenlandsk aktør, sier UD-tjenestemannen.

Av hensyn til personvern og sikkerhet, ønsker ikke den anonyme kilden å gå i detalj. Men det understrekes at hver eneste rapport tas på største alvor.

– I en samtale som utenriksminister Blinken nylig hadde med berørte ansatte, understreket han hvordan dette prioriteres, for å sørge for trygghet og sikkerhet til arbeidsstyrken og deres familier, sier den UD-ansatte til TV 2.

CIA-sjefen ble rasende

I august ble visepresident Kamala Harris flere timer forsinket på sin reise til Vietnam, da to ansatte ved ambassaden i Hanoi ble syke.

Og i september skjedde det også med en CIA-ansatt under en reise til India med CIA-sjefen William Burns.

CIA-sjef William Burns. Foto: Saul Loeb/AP/NTB

Den CIA-ansatte skal ifølge CNN ha fått alvorlige symptomer, og ble fløyet tilbake til USA for medisinsk behandling.

Hendelsen, som oppfattes som en utilslørt trussel, skal ifølge kanalens kilder ha gjort CIA-sjefen rasende.

Samme måned måtte CIA evakuere en etterretningsoffiser fra Serbia, etter at vedkommende hadde merket alvorlige symptomer, ifølge The Wall Street Journal.

I mediene er det hittil rapportert om «Havanna-syndromet» i 16 land: Cuba, Russland, Serbia, Kina, Taiwan, Vietnam, England, Østerrike, Tyskland, Australia, Polen, Georgia, Usbekistan, Kirgisistan, Colombia og USA.

Møter i Moskva

I kjølvannet av høstens hendelser i India og Serbia spekuleres det i hvordan gjerningspersonene kunne vite om CIA-sjefens besøk og CIA-offiseren i Beograd, og være i stand til å gjøre forberedelser.

Putin hilser på Patrusjev under et møte i Moskva i 2019. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/NTB

Spekulasjonene har ledet oppmerksomheten mot en 70 år gammel mann fra St. Petersburg som tilhører Putins innerste krets.

Han ble rekruttert av KGB i 1975, og tjenestegjorde i det fryktede hemmelige statssikkerhetspolitiet i fødebyen etter utdanning i Minsk og Moskva.

Da Vladimir Putin kom til makten, var Nikolaj Patrusjev sjef for sikkerhets- og etterretningstjenesten FSB. I dag er han portvokteren for Russlands aller hemmeligste operasjoner.

Han sto sentralt i oppdateringen av den russiske militærdoktrinen, og sa i 2010 at NATO fortsatt var en alvorlig trussel mot Russlands sikkerhet. I 2014 ble Patrusjev ført opp på EUs sanksjonsliste.

Like før hendelsene i India og Serbia, hadde Patrusjev møter i Moskva med delegasjoner fra nettopp disse to landene.

Den indiske ambassaden i Moskva har ikke svart på om Patrusjev ble orientert om Burns' besøk i forbindelse med et toppmøte om russisk-indisk samarbeid.

Serbias innenriksdepartement har heller ikke svart på om landets innenriksminister Alexander Vulin ble orientert om amerikansk personell i Serbia under møtet i sikkerhetsrådet, skriver Washington Examiner.

Knyttes til våpenprogram

En tidligere russisk spion har knyttet «Havanna-syndromet» til et russisk våpenprogram.

– En av GRUs enheter kan være involvert, sa Boris Volodarsky, tidligere kaptein i GRU Spetsnaz, den russiske militære etterretningstjenestens elitestyrke, nylig i et intervju med TV 2.

I 2012 var Sputnik News og Rossiskaja Gazeta blant flere russiske medier som fortalte om et nytt våpenprogram, basert på nye fysiske prinsipper.

I 2016 skrev den russiske militæreksperten Oleg Bozhov på militærkanalen Zvezdas nettsider at flere av disse nye våpnene ble presentert i lukkede sesjoner under Russlands militærindustri-messe Army-2016 rett utenfor Moskva.

Et russisk militærtidsskrift omtalte i 2019 utviklingen av slike våpen, og at man hadde klart å lage våpen i betydelig mindre størrelse.

– Veldig aggressive

På amerikansk side øker mistanken om at GRU kan stå bak angrep med pulserende radiofrekvensenergi eller direkte rettet mikrobølgestråling.

GRU-hovedkvarteret i Moskva. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/NTB

Det finnes indisiebevis som peker mot Russland, i form av såkalte geolokasjonsdata.

Amerikansk etterretning skal ha mobildata som plasserer russiske etterretningsoffiserer i nærheten av amerikanere som er rammet av «Havanna-syndromet», sier den tidligere CIA-offiseren Marc Polymeropoulos til The Harvard Gazette.

– De russiske tjenestene er veldig aggressive. De kunne bruke alle mulige virkemidler for å samle inn etterretning mot oss. Jeg har holdt kontakten med mange, og det er en utbredt oppfatning at russerne trolig har utført handlinger som har påvirket helsen til amerikanske diplomater og etterretningsoffiserer, sier CIA-veteranen John Sipher i et intervju med National Public Radio.