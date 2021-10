Politiet rykket ut til høylytte skrik - kom frem til ivrig fotballsupporter

På overtid av lørdagens kamp mot Wolverhampton fikk Leeds sine supportere noe å juble for. Etter å ha lagt under i nærmere 85 minutter av kampen, utliknet Rodrigo Moreno like før kampslutt.

Det utløste blant annet høylytte gledesutrudd i en leilighet på Ensjø. De larmende skrikene skapte imidlertid bekymring i nabolaget, og førte til at noen tilkalte politiet.

Politipatruljen som rykket ut til leiligheten møtte neppe det de hadde sett for seg. Politiet omtaler selv hendelsen på sin Twitter-konto.

#Oslo Vi har hatt en patrulje på Ensjø etter melding om høylytt skrik fra en leilighet. Patruljen kom i kontakt med en blid og ivrig fotballsupporter. Han erkjente et noe høyt lydnivå ifb straffespark. Vi har avsluttet besøket og dratt videre. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 23, 2021

Da politiet kom frem til leiligheten, møtte de nemlig intet annet enn en Leeds-supporter som tilsynelatende var svært fornøyd med poenget The Whites sikret seg på overtid.

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet i bunn av saken!

Den hysteriske hendelsen er også omtalt i den engelske avisen LeedsLive.