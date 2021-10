Tysk politi fant 31 irakere i varebil nær Polens grense

Noen av de 19 mennene, 10 barna og 2 kvinnene var i dårlig form, opplyser politiet lørdag. Flere av barna hadde fuktige, slitte sko, andre såre føtter som hadde vært pakket inn i aluminiumsfolie.

Alle flyktningene og migrantene ble brakt til politistasjonen i byen Pasewalk. Den polske bilen hadde krysset grensa lørdag morgen, før den ble stoppet av politiet. Føreren ble pågrepet da politiet fant en stor kniv og en kamuflasjehette under ransaking.

De siste månedene har et stort antall migranter forsøkt å ta seg til EU fra Hviterussland. Polske og tyske myndigheter anklager Hviterussland for å aktivt oppmuntre flyktninger til å fly dit fra konfliktområder, for så å sende dem i EUs retning.