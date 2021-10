Regissøren ble skutt i skulderen – nå snakker han ut om dødsulykken

Filmfotografen Haylna Hutchins mistet livet torsdag da skuespiller Alec Baldwin avfyrte en skarpladd rekvisittpistol under innspillingen av westernfilmen «Rust». Hutchins ble skutt i brystet, mens regissør Joel Souza, som sto like bak henne, ble truffet i skulderen. Souza ble hastet til sykehus, men har siden blitt skrevet ut.

Bare sekunder før den tragiske ulykken, fikk Baldwin pistolen av den assisterende regissøren som ropte ut at det var en «kald pistol», altså at den var trygg å avfyre.

Sønderknust

To dager etter tragedien bryter regissør Souza stillheten, og sier at han er «sønderknust etter tapet av min venn og kollega Halyna».

Halyna Hutchins ble skutt i brystet og døde av skadene. Foto: Jeff Vespa/Vespa Pictures/REUTERS

– Hun var god, glødende, uhyre begavet, kjempet konstant og motiverte meg alltid til å bli bedre, sier regissøren i en uttalelse gjengitt av Sky News.

Souza kommenterer ikke sine egne skader i uttalelsen, og kommer heller ikke med noen nye detaljer om ulykken, som fremdeles etterforskes av politiet.

Skuespiller Alec Baldwin knakk sammen utenfor politistasjonen i Santa Fe. Foto: Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP

– Mine tanker er med familien hennes i denne vanskelige stunden. Jeg er ydmyk og takknemlig for all støtten vi har fått fra andre filmarbeidere, innbyggerne i Santa Fe og hundrevis av fremmede som har tatt kontakt. Det hjelper meg komme til hektene, avslutter Souza.

Flere problemer

Uttalelsen kommer kort tid etter at flere av de ansatte ved «Rust»-settet ga uttrykk for store sikkerhetsmangler ved innspillingen. Blant annet hadde rekvisittvåpenet involvert i den dødelige ulykken hatt problemer tidligere, melder Los Angeles Times.

Allerede forrige lørdag skal stuntmannen til skuespiller og produsent Alec Baldwin ved et uhell avfyrt to skudd med samme våpen, etter å ha blitt fortalt at pistolen var trygg å bruke, ifølge avisen. Hendelsen skal ha blitt dysset ned av produksjonen.

«Rust» ble spilt inn utenfor Santa Fe. Dødsulykken fant sted inne i den lille kirken på settet. Foto: Kob TV News/REUTERS

– Man burde etterforsket hva som skjedde. Det var ingen sikkerhetsmøter. Det var ingen garantier om at det ikke ville skje igjen. Alt de ville gjøre var å skynde seg, sier en ansatt på filmsettet til LA Times.

Gikk i protest

En kollega av mannen ble så skremt etter hendelsen at han sendte en tekstmelding til produksjonssjefen hvor han beskrev rekvisittvåpenet som «svært utrygt», ifølge meldinger delt med avisa. Her påpeker han også at dette var tredje gang våpenet gikk av ved et uhell.

Kun noen timer før ulykken torsdag skal flere ansatte ha forlatt filmsettet i protest mot manglende sikkerhetshensyn og vanskelige arbeidsforhold.

Blant annet skal flere ha vært frustrert over arbeidsforholdene på lavbudsjettsfilmen, som inkluderte klager over lange arbeidsdager, pendling og forsinkede lønnsbetalinger.

Produksjonsselskapet bak filmen sier de nå vil granske saken, som også etterforskes av politiet.