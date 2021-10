Utrolig rekke ble brutt: – Vi må lære av det

24. oktober 2017 tapte Norge 0-1 mot Nederland i VM-kvalifiseringen. Det var siste gangen Norge ikke sto igjen med tre poeng i en kvalifiseringskamp – før Polen var motstander torsdag denne uken.

Dermed hadde det gått nesten fire år med utelukkende seire for de beste norske kvinnene om man ser på kvalifiseringskamper.

– Det viser vel hvor gode vi er. Det må vi ta med oss videre og vite hvor gode vi er og ta ut potensial i neste kamp, sier Vilde Bøe Risa til TV 2.

Landslaget landet i Norge fredag kveld, og lørdag var det trening i knallblå himmel og sol i Lillestrøm som sto på planen. Caroline Graham Hansen er klar på at de ikke føler på mer press etter at det kun ble poengdeling mot Polen torsdag.

– Sånn sett var det forbedring fra forrige gang vi tapte poeng, så det er fremskritt. Jeg tenker vi må akseptere at det ikke var vår beste kamp, og vi må lære av det, sier 26-åringen til TV 2.

Foruten den lange rekken med gode resultater, er det også en annen statistikk som virkelig viser Norges utrolige rekke i kvalifiseringskamper. 13 kamper ble vunnet mellom tapet mot Nederland og poengdelingen mot Polen. På de 13 kampene er målforskjellen på svimlende 59-2 i Norges favør.

Trekker på smilebåndet

Landslagssjef Martin Sjögren trekker på smilebåndet når den solide rekken nevnes.

– Vi har vært veldig gode til å håndtere kampbilder mot motstand som har vært lavere rangert enn oss, sier den svenske treneren og legger til:

– Men det skjer mye i utviklingen av fotballen i Europa. Det betyr at vi også må utvikle oss til å bli enda bedre. Konkurransen blir tøffere, men da er det godt at vi fortsatt ligger på topp sammen med Belgia. Om vi slår Belgia, så kommer vi til å lede gruppen.

At konkurransen og utviklingen i Europa har bedret seg de siste årene, er også noe Graham Hansen trekker frem. Det er noe hun mener er utelukkende positivt for idretten.

– Det er ikke lett å vinne kamper på internasjonalt nivå, og det er et bra signal at det blir vanskeligere, for da går nivået i riktig retning.