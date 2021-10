Berisha scoret hat trick for første gang i karrieren: – For Veton er Viking den største klubben i verden

Viking – Lillestrøm 5-1:

Viking-trener Morten Jensen sa det rett ut før kampen:

– Nå tør vi si at vi går for medalje.

Og det er absolutt innen rekkevidde etter at Viking knuste medaljerival Lillestrøm 5-1 lørdag ettermiddag. Veton Berisha scoret ekte hat trick i andre omgang i storseieren.

Det er første gang på seniornivå at Berisha scoret ekte hat trick.

– Nei, jeg har aldri gjort det før. Det er utrolig deilig at det kom i dag, sier Berisha til TV 2 etter kampslutt.

Vikings toppscorer oppsummerer kampen slik:

– Vi bare kjørte på som vi har gjort de siste månedene. Vi viser igjen at vi er utrolig vanskelige å slå på hjemmebane. Det var egentlig aldri noen tvil om hvem som skulle vinne i dag, slår Berisha fast.

Berisha er lysten på medalje med Viking denne sesongen, men tar ingenting for gitt.

– Vi kan vinne hver av de sju kampene som gjenstår denne sesongen frem til serieslutt. Så får vi telle opp da, sier Berisha.

Viking-trener Morten Jensen bruker store ord i sin hyllest av hat trick-helten.

– Veton er unik. Det vil han være i hvilken som helst norsk klubb. Vi er heldige som har ham i Viking og at han har skarre-r. I dag leverte han igjen en fenomenal prestasjon. Både viking og landslaget får nyte godt av ham utover høsten. Nå har han 18 mål, så må vi jobbe for at han kommer godt oppover 20-tallet når sesongen er over, sier Jensen til TV 2.

– Er dere redd for å miste ham til en storklubb i Europa etter sesongen?

– Nei, for Veton så er Viking den største klubben i verden, og vi håper å ha ham her i Stavanger i lang tid, slår Jensen fast.

Lillestrøm-spissen Jonatan Braut Brunes var langt nede etter tapet. For ham, som er Bryne-gutt, svir det å bli rundspilt av Viking.

– Dette er noe av det verste jeg har opplevd, sukker LSK-spissen til TV 2 etter kampen.

– Hva gikk galt for LSKs del?

– Først og fremst scoret de på tre dødballmål, da blir det j*** vanskelig. Så slipper vi innetter to minutters spill, to minutter etter pause og to minutter etter vi scoret 2-1. Da gjør vi det så og si umulig for oss selv. Så ja, dette var helt grusomt, svarer han, og utdyper hvorfor nederlag mot Viking svir spesielt mye:

– Nei, Viking er det laget jeg misliker mest i verden. Det svir bare noe helt sykt, sier han.

Viking-trener Morten Jensen er mest opptatt av laget nå for alvor er med i medaljekampen. Den håper han at blåtrøyene ikke roter bort.

– Tredjeplass er veldig gøy, men vi har en kamp mer spilt enn både KBK og RBK. Det er en plass vi ønsker å beholde etter 30 spilte serierunder. Det er vår ambisjon og målet vårt nå, sier Jensen til TV 2, som mener 5-1-seier var fullt fortjent:

– Jeg følte vi spiste opp Lillestrøm i alle fasene, de fikk ikke låne så mye ballen. Vi dominerte med ball og fikk tidlig mål som også hjalp oss, konstaterer han.

Berisha tenker ikke på toppscorertittelen

Rolf Daniel Vikstøl bidro med en lekker hælassist før Sebastian Søraas Sebulonsen satte inn 1-0 etter knappe tre minutters spill. Harald Nilsen Tangen kjempet selv 2-0-scoringen tre minutter etter pause.

Innbytter Fredrik Krogstad reduserte for LSK etter drøye timens spill, men bare åtte minutter etter reduseringen dukket Vikings toppscorer Veton Berisha opp og bredsidet inn 3-1-scoringen. Snaue kvarteret før slutt feide Berisha all tvil til side om hvor seieren skulle ende da han headet inn 4-1-scoringen for Viking og sitt 17. Eliteserie-mål for sesongen. Ni minutter før slutt fullførte Berisha sitt ekte hat trick da han alene med keeper trillet inn 5-1-scoringen.

Med 18 scoringer hittil er Berisha bare nå én scoring bak Lillestrøms Thomas Lehne Olsen på toppscorerlisten. Moldes Ohi Omoijuanfo topper toppscorerlisten med sine 22. fulltreffer.

– Jeg tenker egentlig ikke så mye på toppscorertittelen. De to foran meg har noen mål mer enn meg. Men ser du også på assistene, så kan man begynne å telle opp. For meg er det vel så viktig, sier Vikings hat trick-helt Veton Berisha.

Seieren sendte Viking opp på tredjeplass på tabellen med 41 poeng, fire poeng bak Molde, som har en kamp mindre spilt.

Brukte knappe tre minutter

Utgangspunktet foran kampen var enkelt: Med seier ville Viking midlertidig overta tredjeplassen på tabellen. Lillestrøm ville med seier klatret opp på akkurat samme poengsum som Viking, og gå forbi på tabellen med bedre målforskjell.

Det tok bare knappe tre minutter før Viking scoret. Rolf Daniel Vikstøl stusset et corner fra Zlatko Tripic med hælen videre inn i feltet. Der dukket forsvarsspilleren Sebastian Søraas Sebulonsen opp og banket ballen i mål fra kloss hold.

Etter 17 minutter var LSK nære utligning. Fetteren til Erling Braut Haaland, Jonatan Braut Brunes, ble spilt gjennom Vikings 16-meter. Fra skrått hold satte han ballen bare noen millimetre til side for lengste stolpe.

Like før pause var samme Braut Brunes farlig frempå igjen. Denne gang ble avslutningen fra skrått hold reddet av Vikings keeper Arild Østbø. Dermed kunne Viking gå til ledelse med 1-0-ledelse, i en omgang blåtrøyene hadde dominert stort.

Brukte tre minutter også i andre omgang

Viking brukte bare tre minutter på å score også i andre omgang.

Rolf Daniel Vikstøl, mannen bak det lekre hælsparket i forkant av 1-0-scoringen, kranglet inn 2-0-ledelsen i feltet etter litt klabb og babb.

Etter 63 minutter kom imidlertid reduseringen som ga ny spenning i kampen og Lillestrøm nytt håp. Innbytter Fredrik Krogstad hadde knapt vært på banen ett minutt da han satte inn 1-2-scoringen for LSK etter en retur i feltet.

Viking holdt imidlertid trøkket oppe. I det 68. minutt var Vikings toppscorer Veton Berisha på rett plass til rett tid igjen. Angriperen som nylig fikk plass i Ståle Solbakkens landslagstropp dunket effektivt inn 3-1-scoringen for Viking og sitt 16. Eliteserie-mål for sesongen.

Berisha var imidlertid ikke ferdigscoret. Snaue kvarteret før slutt headet Viking-spissen inn sitt andre for dagen og sendte Viking opp i 4-1-ledelse. Yann-Erik de Lanlay stod for assisten til Berishas andre scoring for dagen.

Ni minutter før slutt fullførte Berisha sitt ekte hat trick da han alene med keeper trillet inn 5-1-scoringen. Denne gang stod Zlatko Tripic for den målgivende pasningen.

Publiklumsfest

Publikum har for alvor begynt å strømme til Viking Stadion for å se de medaljejagende blåtrøyene fra Stavanger. 11026 «siddiser» hadde tatt turen for å få med seg oppgjøret mot Lillestrøm fra tribuneplass. I forrige hjemmekamp mot Sandefjord var det offisielle publikumstallet 14105 tilskuere på Viking Stadion.

BLUSS: Viking-fansen tok frem bluss i åpningsminuttene av kampen. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

I åpningsminuttene av kampen vartet Viking-fansen på felt O opp med en heftig blussbruk. Dette blir trolig Viking bøtelagt for.

Thomas Lehne Olsen, som har scoret 19 mål for LSK i Eliteserien denne sesongen, måtte stå over kampen i Stavanger på grunn av sykdom.