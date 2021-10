Har gått ned 70 kilo: – Jeg kan se pikken min nå

Abubakar Hussain forteller at han har vært overvektig hele livet sitt, og at han i en periode veide 180 kilo.

Etter å ha gjort store endringer i livet sitt, har han nå gått ned til 70 kilo. I tillegg til å ha lagt om kostholdet sitt, begynt å trene, så har han også gjennomført en fedmeoperasjon.

– Når jeg bestemte meg for å ta operasjonen, så tenkte jeg at «jeg går jo ikke under kniven for så å fucke det opp igjen», forteller Hussain til God kveld-Norge.

– kan se pikken min

Selv om det har vært en lang og hard reise, sliter han ikke med å holde motivasjonen oppe, og trener ofte med kompisen Mayoo Indiran.

– Vi begynte å trene seks måneder før operasjonen, og allerede tre dager etter operasjonen så dro vi for å trene. Jeg dro dit med agraff på meg og hele pakka, fordi jeg var så motivert, forteller han.

Ifølge SML er agraff kirurgiske metallklemmer (kramper) som brukes til å holde sammen sårkanter.

På grunn av pandemien måtte Hussain og Indiran kjøre en time hver dag, for å komme seg på trening i Lørenskog.

– Jeg har ikke mistet motivasjonen, fordi jeg ser at ting skjer. Jeg går jo ned hele tiden. Pluss at jeg kan se pikken min nå. Det er ganske greit, sier han, lurt.

– Jeg er utrolig stolt

Hussain forteller at det er mye som har blitt bedre i livet hans, etter at han la om livsstilen sin.

– Det beste med det, er at jeg orker å være med på ting. Nå orker jeg å gå en tur i byen, og det er digg å gjøre uten å bli andpusten. Før ble jeg andpusten etter 100 meter, forteller han.

Nå trenger han heller ikke lenger motivasjon fra andre for å komme seg over dørstokkmila, og drar ofte på trening alene.

Treningskameraten hans Mayoo Indiran, skryter over hvor stolt han er av innsatsen Hussain har lagt ned i treningen.

– Jeg er utrolig stolt. Det er akkurat dette her jeg vil at alle skal gjøre, og burde gjøre selv, sier han og fortsetter:

– Det handler ikke bare om å dra på én PT-time en gang i blant. Du må klare å komme deg dit selv, stå i det og jobbe med deg selv, sier han.

– Hvor lenge skal det vare?

Indiran innrømmer at han var usikker på hvor lenge Hussain skulle klare å holde motivasjonen oppe, men er glad for at han klarte å motbeviste påstanden hans.

– Når han sendte meg en melding og skrev «Hei. Jeg trenger å gå ned i vekt, og trenger hjelp», så tenkte jeg «hvor lenge skal dette vare?», sier Indiran og fortsetter:

– Når jeg går inn på Sats-appen nå og ser at han har vært på Sats, så blir jeg skikkelig stolt. Det er akkurat det her jeg ønsket, sier han.

Både Abubakar Hussain og Mayoo Indiran er aktuelle med den nye sesongen av TV-serien «Sofa» på TV2.