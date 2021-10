Ronny Johnsen tok knekken på Riise i trenerduellen

Øverst ser du episode fire av Fan av Flint

Lørdag var det duket for en stor trenerduell da de tidligere toppspillerne møttes til dyst.

Selv om det var Eik som til slutt kunne strekke hendene i været for tre viktige poeng i opprykkskampen, var det middelhavsfarer Flint som tok ledelsen. Lars Marelius Arnesen ga Riise og co. en flott start etter seks minutter.

Men etter 19 minutter utlignet stopperveteran Lars Grorud for Eik. Grorud har over 100 kamper for Sandefjord i toppen av norsk fotball.

Etter det gikk det en tid før neste mål kom. Harald Danielsen sendte Johnsen og co. i ledelsen etter 59 minutter, før Anders Sebastian Gustavsen la på til 3-1 fem minutter senere.

Opprykksrival Ørn Horten slo Kråkerøy lørdag og henger fortsatt med i kampen, kun poenget bak Johnsens Eik før siste og avgjørende serierunde neste helg.

(©NTB)