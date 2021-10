Her får hun seiersklemmen: – Forventet ikke at han skulle være her

Mikaela Shiffrin vant verdenscupåpningen i storslalåm i Sölden lørdag.

– Jeg føler meg ganske bra. Dette er definitivt en spesiell dag. Det er spesielt å ha tilskuerne tilbake etter pandemien og bakken var fantastisk, sa en rørt Shiffrin etter seieren.

Den bivånet hennes norske kjæreste og alpin-stjerne Aleksander Aamodt Kilde. Etter målgang omfavnet stjerneparet hverandre i en stor seiersklem.

– Jeg forventet ikke at han skulle være her. Det er så fint at han er her. Han er så positiv, og minner meg hver dag om fint det er å leve, sier Shiffrin til TV 2.

– Det var fint å se ham i bunnen av bakken, og gi ham en klem. Han begynner snart å kjøre sine egne løp, så det blir kanskje ikke like mye av det i tiden fremover.

Shiffrin har også fortalt at de to ser hverandres løp, og hjelper hverandre med å analysere dem.

Gjør hverandre bedre

– Først og fremst er det veldig kult at han vil hjelpe og at han bryr seg om hva jeg mener om hans kjøring. Jeg elsker at han har kommentarer om min kjøring, fordi han står fantastisk på ski. At vi snakker sammen om jobben vår er viktig.

Kilde selv er ikke i tvil om at de to gjør hverandre bedre.

– Hun er først og fremst en person som er herlig å snakke med. Hun er veldig støttende, og hun har mye erfaring. Det gjør at vi kan bli gode sammen. Vi ser for eksempel på videoer av renn og trening sammen. Hun er med på å gjøre min hverdag mer spennende og kan komme med tips. Det blir ikke kjedelig i hvert fall, sa Kilde til NTB om Shiffrin fredag.

Maria Tviberg strålte i finalen og ble beste norske deltateger på femteplass i lørdagens renn. Tviberg lå på 14.-plass etter første omgang, men kjørte seg opp ni hakk i finalen etter en kruttsterk omgang.