Våpenet hadde gått av tidligere – ansatte raste mot sikkerhetsmangler

Rekvisittvåpenet som drepte den amerikanske filmfotografen Halyna Hutchins og såret regissøren Joel Souza under innspillingen av westernfilmen «Rust» i ørkenen i utkanten av Santa Fe torsdag, hadde hatt problemer tidligere, melder Los Angeles Times.

Allerede forrige lørdag skal stuntmannen til skuespiller og produsent Alec Baldwin ved et uhell avfyrt to skudd med samme våpen, etter å ha blitt fortalt at pistolen var trygg å bruke, ifølge avisen. Hendelsen skal ha blitt dysset ned av produksjonen.

– Man burde etterforsket hva som skjedde. Det var ingen sikkerhetsmøter. Det var ingen garantier om at det ikke ville skje igjen. Alt de ville gjøre var å skynde seg, sier en ansatt på filmsettet til LA Times.

Skuespiller og produsent Alec Baldwin var sønderknust etter ulykken, hvor han ved et uhell tok livet av sin kollega Halyna Hutchins. Foto: Jim Weber / Santa Fe New Mexican / AP / NTB

Gikk i protest

En kollega av mannen ble så skremt etter hendelsen at han sendte en tekstmelding til produksjonssjefen hvor han beskrev rekvisittvåpenet som «svært utrygt», ifølge meldinger delt med avisa. Her påpeker han også at dette var tredje gang våpenet gikk av ved et uhell.

Kun noen timer før ulykken torsdag skal flere ansatte ha forlatt filmsettet i protest mot manglende sikkerhetshensyn og vanskelige arbeidsforhold.

Filmfotografen Halyna Hutchins mistet livet under ulykken på filmsettet til "Rust". Foto: Swen Studios / Reuters / NTB

Blant annet skal flere ha vært frustrert over arbeidsforholdene på lavbudsjettsfilmen, som inkluderte klager over lange arbeidsdager, pendling og forsinkede lønnsbetalinger.

– Kaldt våpen!

Ikke lenge etter filmarbeidernes protester, fortsatte innspillingen utenfor Santa Fe. Assisterende regissør Dave Halls fant frem rekvisittpistolen og ga den til Alec Baldwin. Rettsdokumenter viser at Halls forsikret Baldwin om at det var trygt å bruke våpenet, skriver Associated Press.

– Kaldt våpen, ropte Halls til Baldwin, en henvisning til at våpenet ikke var skarpladd.

Halls tok derimot feil, og da Baldwin trakk av endte innspillingen på verst mulig vis. Han tok livet av filmfotografen Halyna Hutchins og skadet regissør Joel Souza, som sto like bak henne.

Pågående etterforskning

Produksjonsselskapet bak filmen, Rust Movie Productions, sier i en uttalelse at de ansattes sikkerhet er deres høyeste prioritet, og lover en gjennomgang av sikkerhetsrutiner på filmsettet.

– Selv om vi ikke ble gjort oppmerksom på noen offisielle klager rundt våpen- og rekvisittsikkerhet på settet, vil vi foreta en intern gjennomgang av prosedyrene våre mens produksjonen er stengt, lyder uttalelsen.

Skuespiller og produsent Alex Baldwin avfyrte det fatale skuddet under innspillingen av en skuddveksling til filmen "Rust" i utkanten av Santa Fe torsdag. Foto: Roberto E. Rosales / Albuquerque Journal / NTB

Tragedien skjedde torsdag ettermiddag under innspillingen av en skuddveksling i en kirke i filmen.

Ingen er så langt pågrepet eller siktet, og etterforskningen er åpen og aktiv.