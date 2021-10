Erdogan: Ambassadørene fra Norge og ni andre land blir erklært uønsket

Ambassadørene fra Norge og ni andre land vil bli erklært uønsket i Tyrkia etter at de kritiserte fengslingen av aktivisten Osman Kavala, ifølge presidenten. UD sier de ikke har hørt noe fra Erdogan.

– Jeg har beordret vår utenriksminister og sagt hva som må gjøres: disse ti ambassadørene må erklæres persona non grata så raskt som mulig, sier president Recep Tayyip Erdogan.

Begrepet brukes i diplomatiet om det første steget før utvisning.

Erdogan har tidligere truet med å kaste ut de ti ambassadørene etter at de mandag publiserte en uttalelse der de sier at fengslingen av Kavala kaster en skygge over Tyrkia. Alle ti ble dagen etter innkalt på teppet til tyrkisk UD.

– Den dagen de ikke forstår Tyrkia, vil de forlate Tyrkia, sier Erdogan om de ti ambassadørene.

Kjent regjeringskritiker

Den Paris-fødte filantropen og aktivisten Osman Kavala (64) har sittet fengslet uten dom siden 2017. Han er blitt et symbol på Erdogans økende intoleranse overfor kritikere av alle slag.

Regjeringskritikeren Osman Kavala har sittet fengslet uten dom siden 2017. Foto: Anadolu Culture Center / AFP

I sin uttalelse ber USA, Tyskland, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, New Zealand, Norge og Sverige om en rask og rettferdig slutt på Kavala-saken.

– De gjentatte utsettelsene av rettssaken, inkludert hvordan tiltaler slås sammen og nye legges til etter en tidligere frifinnelse, kaster en skygge over respekten for demokratiet, rettsstaten og åpenheten i det tyrkiske rettsvesenet, skriver den norske ambassaden i sin uttalelse, som fremdeles ligger ute på ambassadens hjemmesider.

Ambassaden har ikke fått beskjed

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med den norske ambassaden i Ankara lørdag ettermiddag. Avdelingsdirektør Trude Måseide i UDs kommunikasjonsenhet, sier meldingen fra Erdogan er nyheter fra dem.

– Vi er kjent med rapportene i norsk presse, men vår ambassade i Ankara har ikke mottatt informasjon fra tyrkiske myndigheter om dette nå, sier Måseide til TV 2.

Hun ønsker ikke å spekulere i eventuelle reaksjoner fra tyrkiske myndigheter, men understreker at Norges ambassadør i Ankara ikke har gjort noe som gir grunnlag for utvisning.

– Vi har flere ganger tatt opp våre bekymringer med tyrkiske myndigheter vedrørende menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia inkludert denne konkrete saken. Tyrkia er derfor godt kjent med vårt syn, sier Måseide.

Ny siktelse

Kavala, som er forretningsmann, ble i sin tid fengslet for sin påståtte rolle i demonstrasjonene og opprøret i Gezi-parken i 2013. Demonstrasjonene mot planene om å bygge et kjøpesenter i Geziparken i Istanbul i 2013 utviklet seg etter hvert til en større protestbevegelse.

Aktoratet i rettssaken hevdet at demonstrantene ønsket å styrte Tyrkias regjering, noe de tiltalte avviste.

Kavala ble i fjor frikjent for anklagene om å ha deltatt i demonstrasjonene, men ble varetektsfengslet umiddelbart etter frikjennelsen.

Den anerkjente aktivisten og filantropen har dermed sittet fengslet i fire år, uten å være domfelt.

Rett etter frikjennelsen ble han siktet på nytt for spionasje og innblanding i kuppforsøket i 2016.

