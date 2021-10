Splittelse i Frp: Klimapolitisk talsmann på «kollisjonskurs» med Sylvi Listhaug

Sve er ny på Stortinget, og innvalgt fra samme fylke som Listhaug, Møre og Romsdal.

Der har han markert seg sterkt som fylkesleder og tidligere ordfører i Stranda kommune.

Nå har Sve fått plass i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sammen med blant andre Venstres tidligere klimaminister Ola Elvestuen, som ifølge Sve er «klimahysteriker».

Frank Sve er blant de nye representantene på Stortinget. Foto: Per Haugen / TV 2

Men Frp har også programfestet å støtte Norges avtale med EU om å kutte utslippene av klimagass med 55 prosent innen 2030, i tråd med Parisavtalen.

Frps nye energipolitiske talsmann har imidlertid ingen tro på denne avtalen.

– Nei, personlig så er jeg bare veldig imot. Jeg har ikke sett at vi har behov for å gjøre dette kuttet på så kort tid, sier Sve til TV 2.

Han aksepterer likevel partiets syn på Parisavtalen.

– Partiet har den holdningen de har, det er sånn som det er, fastslår Sve.

Listhaug står fast

Lørdag gikk Listhaug til knallhardt angrep på de andre partiene, og beskyldte dem for å« sløse bort svimlende summer på symbolske klimatiltak» da hun talte til partiets landsstyre.

Men hun bekrefter overfor TV 2 at Frps støtte til klimaavtalen står fast.

– Ja, vi har en plan for å nå det målet i likhet med de andre landene i Europa, sier Listhaug.

Hun viser til at Frps plan for hvordan Norge skal oppnå klimamålene omfatter CO2-lagring i norsk skog.

Sve har på sin side ingen tro på at det er mulig å innfri Norges mål om klimakutt.

– Når vi ser den debatten som er både i kommune og fylke, så er det ingenting som tyder på at det er noen som helst sjanse til å nå det målet, sier Frps energipolitiske talsmann.

Mener Parisavtalen er tull

På dette området er Sve på linje med partiveteran og stortingsrepresentant Carl I. Hagen.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal være med på Parisavtalen, men det er min personlige mening. Jeg respekterer partiets mening, sier Hagen.

Han mener Parisavtalen bare er retorikk, og ikke har noen betydning.

– Alle land melder selv inn hva de skal gjøre, og den er bare tull i og med at Kina ikke behøver å gjøre noe før 2030, og ikke har forpliktet seg til noe etter 2030, sier Hagen.

– Mener du Frp burde gå bort fra støtten til Parisavtalen?

– Ingen kommentar.

Hagen mener imidlertid at Frp har fått en ny og bedre klimaprofil etter at Sylvi Listhaug overtok som leder etter Siv Jensen.

– Den er blitt mye tydeligere, heldigvis, sier Hagen.

Høyre lik MDG

Listhaug avviser at hun nå vil gi større plass til «klimafornektere» i partiet.

– Nei, vårt program ligger fast, og det er at vi skal bidra til å få ned utslippene, men vi skal gjøre det på en måte som gir resultat, og ikke er symbolpolitikk, sier hun.

Listhaug påstår at de andre partiene kommer med stadig mer ekstreme tiltak, mens Frp vil gjøre hverdagen enklere for folk i Norge.

– Mens norske politikere er mest opptatt av å snakke om klima som om Norge kan redde hele verden, og vi har en egen atmosfære og svir av milliarder på symbolske klimatiltak, er mange familier og helt vanlige folk nå bekymret for om de greier å betale regningene sine, sa hun i talen.

Listhaug angrep Høyre for å være til forveksling lik MDG i klimapolitikken.

– Det er nesten ikke mulig å høre forskjell på Høyre, Ap og MDG lenger. Det er smått absurd å lese at politikere i Høyre er skuffet over at ikke SV er med i regjeringen, sa hun.

– Vanvittig

Listhaug og Sve er skjønt enige om at Frp er det eneste parti som har fornuftige tiltak som virker, og ikke er dyr symbolpolitikk.

– Jeg tror vanlige folk er opptatt av hva hver enkelt kan gjøre. Vi ønsker ikke å forsøple havet, men ha det rent og fint og ryddig rundt oss, og gjøre tiltak på egen kjøl, sier Sve.

Han mener lavere avgifter på elbiler er et eksempel på tiltak som virker, og som vanlige folk forstår.

– Det blir ikke et komma bedre klima av at vi elektrifiserer sokkelen for 50 milliarder kroner. Vi må bruke pengene på fastlandet, bygge ut nye nett for strøm og få en lik strømpris i hele landet, sier han.

Listhaug maner til edruelighet.

– Norge er et lite land med fem millioner innbyggere. Vi står for cirka én promille av utslippene, og vi kan altså ikke redde hele verden, selv om det høres ut som en del ønsker det, sier Listhaug til TV 2.