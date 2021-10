Dortmund forbannet etter Tuchels Haaland-flørt

Thomas Tuchel legger stadig mindre skjul på at han ønsker å hente Erling Braut Haaland til Chelsea.

I et intervju med tyske Bild tidligere denne uken, erkjente Tuchel at Haaland har vært et tema hos Chelseas sportslige ledelse.

– Vi har snakket om ham noen ganger, også under overgangsvinduet. Men da virket det urealistisk og ikke gjennomførbart i det hele tatt. Det sa Chelsea-treneren om en mulig overgang for Haaland, som han omtalte som en fantastisk spiller og frontfiguren i Dortmund.

Tuchel sa videre at jakten på Haaland ikke hadde vært veldig seriøs enn så lenge, før han la til et stort «men»:

– La oss se hva som skjer de neste ukene.

Chelseas åpenlyse Haaland-flørt har ikke falt i god jord i Dortmund.

Ifølge Bild har ledelsen på Signal Iduna Park blitt sint etter Chelsea-trenerens uttalelser om deres egen spiller.

Avisen skriver at Dortmund ser på Chelsea-offensiven som ufin.

Mener han ble lurte i en felle

Thomas Tuchel sier på sin side at han ble lurt i en felle da han snakket om Haaland i intervjuet.

– Jeg ble intervjuet i forbindelse med at jeg fikk en pris. Jeg mottok prisen, og fikk spørsmål om en spiller, forklarer Tuchel ifølge Goal.

– Vanligvis snakker jeg aldri om andres spillere. Praten om Haaland var mest for moro skyld, og det burde jeg ikke gjort. Det var løs, hypotetisk prat om å ha Haaland og Lukaku sammen må topp. Det var konteksten, men jeg burde visst bedre, sier Chelsea-treneren.