– United kommer med masse selvtillit

Fra klokken 17.00: Manchester United - Liverpool, på TV 2 Sport Premium og Play



Den egyptiske kongen har spilt åtte Premier League-kamper mot de røde naboene i øst og scoret det siste målet da Liverpool slo United 4-2 på Old Trafford i mai.

– Det er uten tvil en av de største kampene i verden, og det er en fantastisk følelse å spille slike kamper. Du må være 100 prosent fokusert og gi alt du har, sier Liverpools talisman i et intervju få dager før derbyet.

Mohamed Salah er i storform for tiden. Foto: Nigel French



Manchester United har gått på to tap og spilt én uavgjort på sine tre siste kamper i ligaen. Liverpool kommer til Old Trafford med en 5-0 seier mot Watford i bagasjen, og de kan klatre opp i ryggen på serieleder Chelsea med tre poeng på Old Trafford



–Gir det deg selvtillit at Liverpool spiller bra og at det er flere spørsmålstegn rundt United?



– Nei, ikke egentlig. De leder gruppen sin i Champions League og kommer til kampen med masse selvtillit etter å ha gått fra 0-2 til 3-2 mot Atalanta, forklarer Salah.



Forrige gang lagene møttes på Old Trafford var det uten fans på tribunen. Nå skal drømmenes teater igjen fylles til randen.



– Vi har sett det mot Everton og Manchester United før. Det spiller ingen rolle hvilket lag som er i best form, for dette er ikke normale kamper. Disse oppgjørene betyr så mye for fansen og begge lag gir absolutt alt de har, konkluderer 29-åringen.