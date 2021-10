Fjerner vitsespalte etter #MeToo-avsløringer

Et kraftig oppgjør med seksuell trakassering på fiskebåter har gjort at Fiskeribladet kutter sin velkjente vitsespalte. – Det må mer til, svarer en av varslerne.

I høst har det kommet flere historier om seksuell trakassering og kritikkverdig oppførsel mot kvinner i fiskerinæringen.

Flere av kvinnene forteller om alt fra slengbemerkninger og ukomfortable forespørsler, til tafsing og grov seksuell trakassering.

Historiene er så alvorlige at fiskerinæringen har blitt kalt inn på teppet av den nytiltrådte fiskeriministeren Bjørnar Skjæran.

Avsløringene har blitt beskrevet som Fiskerinæringens #MeToo.

Legger ned 98 år gammel spalte

Bransjetidsskriftet Fiskeribladet er blant publikasjonene som har fortalt historier fra kvinner som har blitt utsatt for trakassering på fiskebåter.

Disse sakene gjør nå at de kutter en 98 år gammel spalte.

I nesten hundre år har de hatt en vitsespalte som har blitt navngjeten for sin røffe og grove stil. Nå, kun to år før hundreårsjubileet, har redaktøren i bladet bestemt at de vil fjerne hele vitsespalten.

OPPGJØR: Flere kvinner har stått frem med sine historier i Fiskeribladet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det har jo vært ulike vitser av ulike grovhetskalibre og mye nordnorsk humor som har vært brukt. Det er en lang historie knyttet til denne spalten, og den har et tydelig image, sier redaktør Øystein Hage til TV 2.

Likevel forteller han at det føles helt riktig å la spalten avgå med døden. Han sier at vitsene har blitt mindre grove med årene, og at å fjerne spalten på ingen måte løser et problem.

– Det er mer en symbolsk handling fra vår side. Vi har fått tilbakemeldinger på at disse vitsene er en del av denne ukulturen. I fiskeri har man hatt denne mannsdominerte kulturen der disse vitsene har blitt lest opp rundt lunsjbordet og sånne ting. Vi ser i ettertid at kanskje ikke alle synes det var like gøy, sier Hage.

Nå som spalten sover med fiskene varsler Hage at dette først og fremst er et signal om at Fiskeribladet tar sitt ansvar på alvor.

– Men burde vi ikke tåle vitser?

– Vi har fått kritikk internt om at vi er blitt politisk korrekte. Men alt til sin tid. Dette er et signal om at vi er klare for å ta et oppgjør, sier redaktøren.

ADVARTE JENTER Susanne Mortensen tåler en spøk, men ber seg frabedt trakassering. Foto: Privat

Susanne Mortensen som første uken i oktober skrev om hvordan kvinner ble behandlet av andre fiskere, gleder seg over engasjementet.

– Jeg synes det er helt rått og se alt som blir satt i gang for oss jenter på havet. Litt mer inkludering og åpenhet vil gjøre at flere jenter trekker dit, dvs at holdningene først må endres før jentene kommer.

– Hva om dette var din datter?

En av dem som har fortalt sin historie er Ania Nikolaisen. Hun sto frem i Fiskeribladet og fortalte at hun rømte fra rus, vold og sextrakassering på en linebåt.

Hun sier til TV 2 at hun ikke ser ikke den store verdien i å fjerne vitsespalten, og mener det må skje langt mer om man virkelig skal komme noen vei.

– Hvordan skal en vits påvirket livet mitt på havet? Jeg tror det må mer til enn å legge ned vitsespalten. God humor er viktig, problemene begynner når enkeltpersoner gjør vitsene til alvor og holdninger, sier Nikolaisen til TV 2.

Hun forteller at hun for det meste har fått positive reaksjoner etter at hun sto frem med sin historie, og at venner, familie og fiskerikollegaer har vært støttende.

STO FRAM: Ania Nikolaisen har fortalt sin historie til Fiskeribladet. Hun krever at bransjen tar et oppgjør med trakassering. Foto: Privat

– Hva må til for å få flere kvinnelige fiskere til havs?

– Jeg tror nok det er tankegangen til enkelte som må gjøres noe med. Ting må tas tak i med en gang og ordnes opp i. Synspunktene enkelte gutter har er forferdelig og farlig overfor kvinnelige fiskere i dag. Her burde lærlinger få full oppfølging av sitt opplæringskontor på en ordentlig måte. Og fiskere uten utdannelse må bli medlem av fagforbund før man mønstrer på en båt, sier hun.

På tross av at hun står frem med historier om trakassering ønsker hun å understreke at hun mener fiskebåten er en fin arbeidsplass. Hun oppfordrer andre kvinner til å ikke la seg skremme, og ber menn om å ta seg sammen.

– Spørsmålet er: Hva hadde dere gjort om dette var din datter? Spør hun retorisk.

Veldig alvorlig

Flere av historiene som har kommet ut i media denne høsten dreier seg om unge kvinner som havner på en fiskebåt der resten av besetningen er menn.

Kvinnene forteller at de blir latterliggjort og behandlet som annenrangs av resten av besetningen, samtidig som de må tåle å bli invitert med på lugaren eller klådd på mot sin vilje.

Redaktør Hage tror oppgjøret som tas nå er svært nødvendig, og at det er langt på overtid.

– Veldig mange unge kvinner har fortalt fæle historier om ting som har skjedd om bord. Dette er ikke nytt. Dette har skjedd i årevis, men det som skjer nå er mer kraftfullt. Ledere og bedriftseiere må komme ut og ta tydelige oppgjør, sier han.

Hage mener også at avsløringene om forholdene på båtene har en grovere karakter enn de vi ble kjent med under #MeToo-oppgjøret i 2018.

– Det er mye mer alvorlig. Man tar på folk og utfører handlinger som er på grensen til vold. Mange av sakene kunne blitt politianmeldt og etterforsket. Det er virkelig ille, sier Hage.

OPPRØRT: Ollaug Bollestad krever at næringen tar tak i problemstillingen. Foto: Annika Byrde

– Krever et oppgjør

Avsløringene fra fiskeribransjen har skapt reaksjoner fra flere hold.

Også tidligere landbruks- og matminister, og fungerende KrF-leder Olaug Bollestad, sier til TV 2 at det er på tide med en opprydning i fiskeribransjen.

– Jeg tenker det handler om dypere ting enn vitsespalter. Det handler om få kvinner som befinner seg kanskje alene om bord på en båt med mange menn. Det handler om grunnleggende holdninger til kvinner som skal få respekt for hvem de er. Man må gjøre mye for å snu disse holdningene. Det har vært gjort i mange miljøer, også det politiske miljøet, påpeker Bollestad.

Nå vil hun se et lignende oppgjør i fiskerinæringen.

– Det er en kamp vi må ta, fordi kvinner er ikke et objekt, kvinner er selvstendige individer som skal behandles med respekt, sier Bollestad.

Lite å tape

I Fiskeribladets lokaler gleder redaktøren seg over tilbakemeldingene etter at spalten ble lagt ned. Han ble rørt da en ung kvinne takket ham for å ha baller i sitt oppgjør med en ukultur avisen erkjenner å ha bidratt til.

– Hun har akkurat opplevd å sitte ved det bordet vitser ble lest høyt, og kjent andre unge jenter som ikke har det noe bra på båt.

Samtidig innser Hage at noen abonnenter kanskje vil si opp Fiskeribladet, men tror avisen i det store og hele vil vinne på å kutte ut vitsespalten.