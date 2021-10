Alt gikk galt rett før de nådde målet

Ibrahim har tatt oss med til den britiske havnebyen Dover. Han vil vise oss stedet der han første gang kom i land i Storbritannia. Han kom ikke hit med de mange fergene som går i skytteltrafikk over den engelske kanal, men i en gummibåt full av flyktninger. Han har ikke vært ved havet siden han kom i land her for snart et år siden. Vonde minner kommer tilbake.

Ibrahim tok oss med til Dover, dit han kom i land i Storbritannia. Foto: Halkawt Mustafa

– Du får tilbake igjen samme følelse som da du holdt på å drukne. Du får følelsen av at sjøen trekker deg mot seg. Akkurat nå har jeg denne følelsen, sier Ibrahim når vi kommer ned på stranden i Dover.

Frykten sitter fortsatt i etter første gangen Ibrahim forsøkte å krysse kanalen.

– Ærlig talt, nå er jeg redd! Jeg føler at det er rolig nå, hvis det var mye bølger, kunne jeg ikke stå her, sier Ibrahim.

Hadde en dårlig følelse og var redd

Men bølger og dårlig vær det 27.oktober i fjor. Allikevel forlot en fullastet, liten fritidsbåt stranden i Frankrike.

– Det var 22 personer ombord i en sånn båt, sier Ibrahim og peker på en fritidsbåt på 22-23 fot som ligger i havnen i Dover.

Mamma Shiwa sammen med minstemann Artin og søsknene Anita og Armin. Foto: Privat

Pappa Rasool sammen med Artin og søsknene Anita og Armin. Foto: Privat

Ombord i båten var også ett år gamle Artin og hans familie, pappa Rasool (36), mamma Shiwa (33), og hans to søsken Anita (9) og Armin (6). Familien hadde, som Ibrahim, reist fra hjembyen Sardasht i Iran i håp om å skape et bedre liv i Storbritannia. Den dagen skulle de gjennomføre den siste etappen av den lange og farefulle ferden.

– Jeg så mye på den lille gutten, og tenkte at jeg håper at det ikke skjer noe. Men jeg hadde dårlig følelse, jeg var redd. Innerst inne visste jeg at det vi gjorde var feil, forteller Ibrahim oss.

Og Ibrahim fikk rett. Etter kort tid fikk den fullastede båten trøbbel i bølgene. Båten begynte å ta inn vann, og mannen som kjørte båten bestemte seg for å snu og reise tilbake. Det var da det gikk galt.

– Han forsøkte å snu båten mot Frankrike. Da traff en bølge båten og den kantret, og det var det. De alle fleste falt i sjøen, og strømmen tok dem i ulike retninger, sier Ibrahim.

Ble fanget i luftlomme under båten

Men lille Artin og familien hans ble fanget under båten. De hadde sittet inne i et overbygg, og ble dradd med under da båten gikk rundt.

– Familien, var under båten inne i et overbygg. Det var luft der, og de levde ennå. Vi hørte barna gråte, og vi banket på båten og sa til dem: ikke vær redd, ikke vær redd, vi er her oppe og det ordner seg, ta det med ro. To, tre ganger banket vi på skroget, for at de skulle vite at vi er der og ikke få panikk.

Ulykken skjedde kort tid etter de forlot Frankrike. Ibrahim, og de andre som klamret seg til båten, kunne se bygninger på den franske siden av kanalen der de lå i det iskalde vannet.

– Vi ropte vær så snill hjelp oss! Vi dør! Vi kunne ikke si det på engelsk, så vi ropte på kurdisk og persisk, de eneste språkene vi kunne, forteller Ibrahim, mens han gråter.

Forsøkte å redde søsteren

Etter en stund dukker en båt opp. Mannskapet varslet den franske kystvakten og redningstjenesten. Men før de kom til unnsetning dukket også en annen båt opp. Mannskapet begynte å hjelpe dem opp fra sjøen.

Ibrahim holdt Anita(9) i hånden og forsøkte å redde henne, men også hun druknet. Foto: Privat

Ibrahim var den siste som kom seg ombord i båten. Med seg hadde han søsteren til Artin, 9 år gamle Anita, som han hadde forsøkt å redde.

– Jeg husker hun hadde en rød jakke på seg. Jeg holdt henne i hånden da jeg ble tatt ombord i båten. De trodde jeg bare hadde en rød jakke med meg ombord. De fikk sjokk da de forstod det var et dødt barn jeg hadde i armene mine.

Hele Artins famile døde den dagen. Den lille gutten ble først funnet tre måneder etter ulykken, da han fløt i land i Skudeneshavn på Karmøy.

I denne kjeledressen ble levningene av Artin funnet 1. nyttårsdag utenfor Skudeneshavn Foto: Politiet

Andre gangen nådde Ibrahim målet

Selv om Ibrahim hadde sett en hel familie forsvinne i havet, gjorde han bare noen dager etter et nytt forsøk på å krysse Den engelske kanal.

Han forteller at han hadde blitt truet på livet av menneskesmuglerne, som hadde sendt dem ut da det gikk galt.

– Jeg var nødt til å gjøre det. Det var ingen annen utvei. Blir jeg dreper smugleren meg. Risikoen var 50/50 for å overleve hvis jeg forsøkte å krysse til andre siden, forteller Ibrahim.

Andre gangen ble han, og de som var ombord i båten, plukket opp av kystvakten da de nådde frem til britisk farvann.

Føler fortsatt han er på flukt

I dag har Ibrahim snart vært et år i London, han venter på svar på om han får bli eller om han blir kastet ut igjen. Selv om han nådde målet føler han at han fortsatt er på flukt.

I dag bor Ibrahim i London og venter på beskjed om han får bli i Storbritannia. Foto: Halkawt Mustafa/TV 2

– Jeg føler at jeg enda sitter i båten og bølgene tar meg. Det ender aldri. Jeg har mange rare tanker i hverdager. Plutselig sitter jeg ett sted og griner uten noe grunn. Og da føles det som om jeg er død.

Det koster Ibrahim mye å fortelle historien til oss, men han vil at andre som ønsker å legge ut på den farefulle ferden får vite hva de står overfor. Og lærer av hans og Artins historie.

Vi spør ham om hva han ville sagt til andre som vil legge ut på den samme ferden mot Europa.

–Nei. Jeg ville aldri rådet noen til å kaste seg i flammene på den måten, og sette livet på spill ute på havet. Mange hjemmefra har ringt og spurt meg om det, og jeg har sagt til dem:"Nei, ikke gjør det. Det er farlig."