Ny Facebook-varsler: – Vi har helt bensin på dette bålet lenge

Den amerikanske Kongressen har sluppet nye dokumenter i den pågående granskningen av Facebook.

I tillegg har en ny varsler levert en rettslig erklæring der sosiale medier-giganten anklages for å avfeie bekymringer knyttet til spredning av feilinformasjon og hatretorikk.

Dokumentene og erklæringen underbygger varsler Frances Haugens påstand om at Facebook setter profitt foran sikkerhet, skriver nå flere internasjonale medier som har fått tilgang på redigerte utgaver av dokumentene via Kongressens sikkerhetskommisjon.

– Vi har helt bensin på bålet

Dokumentene viser at flere Facebook-ansatte reagerte kraftig under Kongresstormingen den 6. januar, ifølge nyhetsbyrået AP.

Allerede da stormingen fant sted, skal ansatte ha klaget til ledelsen på interne kommunikasjonsplattformer.

STORMET KONGRESSEN: Trump-tilhengere tok seg inn i Kongressen, og flere mennesker døde den 6. januar. Flere hundre stormere er pågrepet og siktet. Foto: John Minchillo

– Har vi ikke fått nok tid til å finne hvordan vi regulerer diskusjoner uten å legge til rette for vold?, spør en ansatt i en chat.

– Vi har helt bensin på dette bålet lenge, og vi burde ikke la oss overraske over at det nå er ute av kontroll.

Den siste dokumentlekkasjen er sitert i flere amerikanske medier.

Ifølge AP viser de at Facebook fullstendig overså at stormingen av Kongressen ble planlagt via nettverket. Dette til tross for at amerikanske myndigheter i flere år har gransket om selskapet tilstrekkelig regulerer bruken av plattformen.

LES OGSÅ: – Facebook skader barn

Det kommer også frem at ansatte i Facebook varslet om at falske påstander om at valget var stjålet florerte. Likevel skal ledelsen ha gjort svært lite for regulere plattformen.

SOME-SJEF: Facebook-skaperen Mark Zuckerberg har flere ganger vitnet for Kongressen om gigantens påvirkningskraft og ansvar. Her under en høring i 2018. Foto: Jim Watson

– Vi printer penger

Den nye varsleren har også snakket Washington Post. Ifølge avisen jobbet vedkommende i Facebooks integritets-avdeling.

Varsleren skal ha klaget på at ledelsen i Facebook avsto fra å iverksette sikkerhetstiltak i frykt for å provosere Donald Trump og hans tilhengere, fordi de fryktet at det ville skade selskapets vekst.

Ifølge rettserklæringen skal varsleren ha hatt en samtale med leder i Facebooks kommunikasjonsavdeling Tucker Bounds, der han konfronterte Bounds, og sa at han var bekymret for Facebooks rolle i valgmanipulasjonen i valget i 2016. Bounds skal da ha avfeid problemstillingen, og forklart at det hele ville blåse over.

– Noen lovgivere vil bli sure. Og så, om noen få uker vil de finne noe annet. Imens printer vi penger i kjelleren, og vi har det bra, skal Bounds ha sagt.

I dag vil ikke Bounds kommentere anklagen, men stiller seg noe uforstående til nyhetssaken.

– Å bli spurt om en påstått en-til-en-samtale som skjedde for fire år siden med en ansiktsløs person, uten noen andre kilder til denne tomme anklagen, er nytt for meg, sier han til avisen.

– Føler jeg har deltatt i folkemord

Varsleren kritiserer også Facebook for å ikke ha tatt grep etter å ha fått informasjon om at plattformen ble brukt til å spre hatretorikk under massedrapet på rohingyaene i Myanmar i 2017.

Facebook har tidligere erkjent at de ikke gjorde nok for å begrense voldshandlinger utenfor deres online-domene.

Videre føler varsleren et ansvar for det som skjedde i Myanmar.

– Ved å jobbe i Facebook har jeg deltatt i et folkemord, skriver han i rettserklæringen, ifølge Washington Post.

FOLKEMORD: Titusener av Rohingya-muslimer har blitt drept under forfølgelse av Myanmars militære. Foto: Stringer

Avfeier at de ikke tar grep

En talsperson for Facebook, Erin McPike, avviser avsløringene, og mener saken er laget på tynt kildegrunnlag.

– Dette burde være under Washington Post, sier hun, og anklager avisen om å løpe om kapp med New York Times i et forsøk på å sverte Facebook.

Hun mener Facebook har en egeninteresse i å motarbeide feilinformasjon og hatretorikk.

– Som selskap har vi kommersielle og moralske insentiver, som innebærer å gi et maksimalt antall mennesker en så positiv opplevelse som mulig på Facebook, svarer McPike.

På spørsmål om hva som skjedde i Myanmar erkjenner McPike at de ikke gjorde nok, men hevder de nå har tilstrekkelig regulering på plass.

– Facebooks håndtering av Myanmar i dag er fundamentalt endret fra hvordan det var i 2017, og anklagen om at vi ikke har investert i sikkerhet i landet er feil, sier talskvinnen.