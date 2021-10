Dødsdømt nordmanns siste sjanse – rettsmøtet er i gang

Saad Jidre Hayd (55) møter i dag i høyesterett i Somaliland. Han er dømt i to rettsinstanser for å ha drept en mann med en selvforsvarsspray.

Både hans advokat Farid Bouras og hans sønn Rashid Josef bekrefter overfor TV 2 via tekst at rettsmøtet nå har begynt. Det er ventet at det settes av to dager til rettssaken.

Rettssaken har flere ganger blitt utsatt på ubestemt tid.

Hayd havnet i en slåsskamp da han var på ferie i Somaliland i april 2019. I basketaket benyttet han seg av en selvforsvarspray fra Clas Ohlson.

To rettsinstanser har kommet til at sprayen drepte mannen han var i slåsskamp med.

Advokatene håper høyesterett denne gangen vil se på en erklæring fra produsenten av sprayen, som skal vise at selvforsvarssprayen ikke er dødelig.

– Vi håper at retten vil se at selvforsvarssprayen som ble brukt var i ren nødverge, og at innholdet i selve sprayen ikke er i stand til å drepe noen som helst, har advokat Bouras tidligere sagt til TV 2.

Saad Jidre Hayd har bodd over 40 år i Norge. Han er norsk statsborger, har fem barn og åtte barnebarn i Norge.

Han har den siste tiden fått stadig dårligere helse, og skal ifølge hans familie nå ha nyresvikt og hjerteproblemer. Han skal også ha fått byller i fengselet.