Al-Qaida-leder i Syria drept i amerikansk angrep

En høytstående al-Qaida-leder er drept i et amerikansk droneangrep i Syria, ifølge Pentagon.

Angrepet fant sted fredag.

– I et amerikansk luftangrep i dag i det nordvestlige Syria, ble den høytstående al-Qaida-lederen Abdul Hamid al-Matar drept, heter det i en uttalelse fra talsmann John Rigsbee i US Central Command, som har ansvar for amerikanske styrker i Afghanistan, Irak og Syria.

Det var ingen andre som ble rammet av angrepet, ifølge Rigsbee. Dronen som ble benyttet, var av typen MQ-9.

– Elimineringen av denne høytstående al-Qaida-lederen vil sette tilbake terrororganisasjonens evne til å planlegge og utføre nye globale angrep, sier Rigsbee.

I slutten av september ble en annen høytstående al-Qaida-leder i Syria, Salim Abu-Ahmad, drept i et amerikansk luftangrep nær Idlib nordvest i landet.

