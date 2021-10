Den første nødsamtalen: – Vi trenger hjelp umiddelbart

Filmfotograf Halyna Hutchins døde etter Alec Baldwin avfyrte et skudd fra et våpen ved en feiltakelse. En offentliggjort nødsamtale gir et innblikk i de dramatiske minuttene etter ulykken.

– Vi har to personer har blitt skutt ved et uhell på et filmsett, sier kvinnen i nødanropet, som TMZ har fått tilgang til.

Torsdag ble filmfotograf Halyna Hutchins (42) truffet av et skudd avløst av skuespiller Alec Baldwin under innspillingen av westernfilmen «Rust». Hun døde senere av skadene. Regissøren Joel Souza (48) ble også skadd under hendelsen.

DØD: Halyna Hutchins døde etter hendelsen på settet i Santa Fe i New Mexico torsdag. Hvor bildet er tatt er ukjent. Foto: Andriy Semenyuk/ Handout via REUTERS

Kvinnen i telefonen, som presenterte seg som manusveileder, forklarte hva som skjedde da skuddet ble avfyrt.

– Vi øvde og så ble skuddet avfyrt, så jeg løp ut, alle sammen løp ut, sier hun.

Kvinnen kunne ikke si noe om hvorvidt det var en ekte kule som hadde truffet personene eller ikke.

Fikk våpenet av assistent

Vitner sier til avisa Santa Fe New Mexican at Alec Baldwin fikk våpenet av en assistent som sa det var uladd.

Regiassistenten var uvitende om at rekvisittvåpenet var skarpt ladd, ifølge en ransakingsordre som er innlevert til en domstol i Santa Fe i delstaten New Mexico.

Politiet etterforsker saken og har utstedt en ransakelsesordre etter av eiendommen hvor filmen ble spilt inn, skriver CNN.

Etterforskes

Sheriffens kontor har bekreftet at Hutchins og Souza ble skutt da et rekvisittvåpen ble avfyrt av Baldwin. Politiet sier det er for tidlig å fastslå hva slags type patroner som ble brukt.

En talsperson for Baldwin, som er både produsent og hovedrolleinnehaver i filmen, har sagt at det skjedde en ulykke da han avfyrte rekvisittvåpenet med løspatroner.

Etterforskere var på filmsettet fredag for å samle bevis og informasjon, sier sheriffens talsmann Juan Rios.

– Han er en fri mann, sier Rios om Baldwin, som er avhørt i saken.

Ingen er pågrepet eller siktet, og det er uklart hva slags våpen som ble brukt som rekvisitt.

– Denne etterforskningen fortsetter å være åpen og aktiv, sier Rios.

INNSPILLING: Bildet viser Bonanza Creek Ranch, settet hvor filmen Rust spilles inn, en dag etter ulykken. Foto: Roberto E. Rosales / Albuquerque Journal

Dårlige arbeidsforhold

De siste dagene skal det ha oppstått konflikter blant noen ansatte på filmsettet. Bare noen timer før den fatale ulykken skal seks personer som jobbet med filmen ha forlatt settet i protest mot dårlige arbeidsforhold, skriver Los Angeles Times.

Klagene skal ha handlet om lange arbeidsdager, lang reisevei og uenigheter rundt lønn, forteller kildene til avisen.

De sier at en av kameraoperatørene forrige uke klagde til produksjonsledelsen om våpensikkerheten på sett, og sier at ledelsen har tatt snarveier for å ikke sinke innspillingen.

– Det var problemer under avfyring av våpenet to ganger lørdag og en gang forrige uke, sier en av kildene.

– Det burde vært et sikkerhetsmøte om det som skjedde. Det var ingen sikkerhetsmøter. Det var ingen garanti for at det ikke ville skje igjen. Alt de ønsket å gjøre var å skynde seg, skynde seg, sier en av kildene.

Produksjonsselskapet Rust Movie Productions LLC sier sikkerhet på sett er deres høyeste prioritet.

– Selv om vi ikke ble gjort oppmerksom på noen offisielle klager angående våpen- eller rekvisittsikkerhet på settet, vi vil gjennomføre en intern gjennomgang av prosedyrene våre mens produksjonen stenges. Vi vil fortsette å samarbeide med Santa Fe-myndighetene i etterforskningen og tilby psykiske helsetjenester til rollebesetningen og mannskapet i denne tragiske tiden, sier selskapet i en uttalelse.

KNUST; Alec Baldwin gråt på parkeringsplassen utenfor sheriffkontoret i Santa Fe etter at han var blitt avhørt torsdag. Foto: Jim Weber / Santa Fe New Mexican via AP / NTB

Produksjonsstans

Produksjonen av «Rust» er midlertidig stanset som følge av hendelsen. Filmingen skulle fortsatt til ut i november.

Halyna Hutchins er opprinnelig fra Ukraina, og vokste opp på en sovjetisk militærbase. Hun tok journalistikk-utdannelse ved universitetet i Kiev, og har tidligere jobbet som gravejournalist for britiske dokumentarproduksjoner.

Hun har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og ble i 2019 kåret til årets «Rising star» av American Cinematographer.

Hun har tidligere jobbet med superheltfilmen «Archenemy», samt en rekke andre filmer. For 2021 står hun oppført på IMDb med flere filmer som enda er i produksjon, både kortfilmer og dokumentarer.

Strenge regler

Filmproduksjoner har vanligvis strenge regler for bruk av rekvisittvåpen, men det har også skjedd ulykker før.

I 1993 ble Bruces Lees 28 år gamle sønn Brandon drept etter å ha blitt truffet av det som skulle vært et løsskudd under filmingen av en dødsscene. Under obduksjonen ble det funnet en ekte kule i ryggen hans.

Og i 1984 skjøt skuespilleren Jon-Erik Hexum seg i hodet med et løsskudd mens han lekte russisk rulett med et. 44 magnum-våpen under filmingen av en TV-serie.