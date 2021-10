En politibil under utrykning kolliderte med en personbil i Stavanger fredag kveld.

Like etter klokken 22 fredag kveld melder politiet at en en av deres politibiler kolliderte med en personbil, mens de var under utrykning.

Kollisjonen skjedde i Hillevåg i Stavanger.

Ingen personer skal ha blitt skadet i krasjen, men det er store materielle skader på begge bilene.

Foreløpig er det uvisst hva som var årsaken til ulykken.