20-talls biler skadet i p-hus: – Helt meningsløst

Et 20-talls biler er blitt sprayet ned med brannslokkingsapparat i et parkeringshus i Grimstad fredag kveld. Politiet jakter gjerningspersoner.

Like før klokken 21 fredag kveld rykket politiet og brannvesenet ut til Arresten parkeringshus i Grimstad etter at en brannalarm ble utløst.

Det viste seg at noen hadde tatt to pulverapparat og sprayet over et 20-talls parkerte biler.

– Dette er helt meningsløst skadeverk, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til TV 2.

Klokken 22 er fortsatt politiet på stedet for å sjekke om overvåkningskameraene har fanget opp de som står bak hærverket.

– Det er et ganske omfattende hærverk når et 20-talls biler er rammet i større eller mindre grad. Vi prøver nå å finne ut hvem som står bak, sier operasjonslederen.

Politiet vil oppfordre de berørte bileierne til å kontakte forsikringsselskapet sitt før de i det hele starter bilen sin.

– Støvet fra brannslukkingsapparat er ganske så finkornet og kan potensielt gjøre stor skade når det blir dratt inn i bilens klimaanlegg, sier Hyberg.

Politiet har vanskelig for å forstå hvorfor noen begår denne typen hærverk.

– Et brannslukkingsapparat er der for å kunne slukke en brann. Det er vanskelig for meg å se eventuelt humoren i å tømme to apparat over et 20-talls biler, sier Hyberg.