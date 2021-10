Ordføreren i Bodø vil sikre at Glimt får ny stadion innen tre år

Men betingelsen er at de tar hele regninga selv.

Dagen etter den knusende seieren over Roma herjer Glimt-feberen i Bodø. Etter at klubben for en måned siden lanserte ideen om en ny stadion, har debatten rast lokalt.

Og meningene var delte da TV 2 loddet stemningen utenfor Aspmyra før jubelkampen.

– Nei, nei, vi trenger ikke ny stadion. Den vi har er fin og intim, sier en engasjert supporter til TV 2.

– Arena som står til ambisjonene

Men for Glimts daglige leder er en ny stadion en selvfølgelighet. Og en nødvendighet.

– Vi har hatt mange fine år på Aspmyra. Men vi har en ambisjon om å bygge en arena som er tilpasset de ambisjonen vi har i klubben vår. Og de ambisjonene byen har, sier Frode Thomassen til TV 2.

Han presiserer at planen er å bygge en flerbruksarena som også kan komme andre mindre idretten til gode.

– Dessuten er det viktig at det skal være bærekraftig. Det er helt sentralt i prosjektet, sier Thomassen.

Skissene Bodø/Glimt har presentert viser en moderne arena med gress på taket. Planen er å senke den ned i jorda, slik at den ikke ruver i terrenget. Ønsket er også at den skal ligge i sentrum, slik at flest mulig kan gå, eller sykle til kamp.

– Bystyret blir enige

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) støtter Glimts planer. Selv om hennes eget parti var med å stemme mot Glimts ønske om å bygge på de omstridte Rønvikjordene som delvis er regulert til matproduksjon.

Men det betyr ikke at prosjektet strander der.

– Ja, jeg er ganske sikker på at bystyret blir enige om noe som er bra for Glimt når man finner et sted som fungerer godt.

I følge ordføreren er det allerede flertall for å bygge storstua på Thalleåkeren som ligger rett ved innkjøringa til sentrum.

– Vi har hatt flere samtaler med dem (Glimt) de siste ukene, så vi skal gjøre alt vi kan for å få gjort dette fort nok. Så er det andre som må gjøre en annen del av jobben.

For Pinnerød er krystallklar på at finansieringen IKKE er en offentlig oppgave.

– Hva sier du hvis de skraper på døren om penger?

– He, he, da svarer jeg at de må stille seg bakerst i køen sammen med de andre. Og den køen er lang, smiler hun.

Har aktuelle investorer

Etter det TV 2 kjenner til har Bodø/Glimt allerede god kontakt med flere aktuelle investorer. Bodø er en by i stor vekst, og det flere pengesterke eiendomsinvestorer som allerede er inne i Glimt-systemet.

Likevel har kritiske røster i Bodø omtalt planene om en ny stadion som stormannsgalskap. Ord som luftslott og stormannsgalskap brukes av mostanderne av prosjektet.

Det avviser glimtsjefen kontant.

– Det er åpenbart realisme i dette prosjektet. Hvis ikke hadde vi ikke gått ut med det.

– Er det alfa omega for Glimt hvis man vil stabilisere seg på et europeisk nivå?

– Det er viktig. Vi tror vi er i ferd med å bygge en plattform som gjør at vi er å regne med i toppen av norsk fotball. Og at vi med jevne mellomrom får sånne dager som mot Roma.

– Og en ny stadion er en naturlig del av et slikt bilde, sier Thomassen.