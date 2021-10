Arsenal briljerte med Ødegaard på benken

Arsenal - Aston Villa 3-1

Saken oppdateres med høydepunkter og reaksjoner!

Arsenal dominerte store deler av fredagens oppgjør mot Aston Villa, som de til slutt beseiret 3-1.

– Dette er måten å gjøre det på! Vi presterte veldig bra med høy intensitet i dag. Dette fortjente supporterne som har støttet oss, sa Thomas Partey, som scoret sitt første Arsenal-mål fredag.

Se høydepunktene i videovinduet øverst!

Hans manager, Mikel Arteta, var svært fornøyd etter seieren.

– Jeg gleder meg over måten vi startet kampen på og måten vi fortsetter på. Jeg er stolt over det spillerne gjorde i dag. Vi vant hver duell, var aggressive og kreative. Jeg synes vi spilte veldig bra, sa han.

– Dette er måten vi må spille på! Vi må vise denne ærgjerrigheten og denne innsatsen, sa treneren.

Ødegaard benket

Arsenal-showet skjedde imidlertid uten Martin Ødegaard fra start.

For første gang siden han signerte en permanent avtale med klubben, startet Ødegaard en ligakamp på benken for Arsenal. Nordmannen mottok kritikk fra flere hold etter mandagens kamp mot Crystal Palace, hvor han ble byttet ut etter 67 minutter. Ifølge TV 2s opplysninger fikk Ødegaard i tillegg seg en smell i leggen under mandagens kamp, hvilket kan være med på å forklare hvorfor han starter kveldens kamp på benken.

Etter om lag 68 minutter ble nordmannen byttet inn på stillingen 3-0. Selv om Aston Villa reduserte kort tid senere, var han med på å kontrollere inn det som til slutt ble en komfortabel Arsenal-seier.

VAR-dramatikk

London-laget var også det beste laget gjennom en intens og temperaturfylt åpning på kampen, med knuffing, kjefting og roping på dommeren. London-laget var aggressive i presset og viste flere friske offensive initiativ, noe som resulterte i et stolpeskudd fra Thomas Partey i det 20. spilleminutt.

Kun tre minutter lyktes ghaneseren bedre, da han stusset Arsenal i ledelsen. Scoringen var ikke bare kampens første, men også Parteys første for Arsenal.

Så oppstod det en spesiell situasjon.

Like før førsteomgangen var ferdigspilt, ble Alexandre Lacazette felt inne i Villas sekstenmeter, uten at dommer Pawson lyttet på Arsenal-spillerne rop på straffe. Han lot derimot spillet gå frem til omgangen tilsynelatende var slutt et minutts tid senere.

Da skulle imidlertid straffesituasjonen VAR-sjekkes. Etter en titt på skjermen ombestemte Pawson seg, og pekte på straffemerket.

Derfra scoret Pierre-Emerick Aubameyang på Martinez' retur, og Arsenal gikk til pause med en svært fortjent ledelse.

– Dette har vært en fantastisk god omgang fra Arenals side, mente TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

Se han forklare hva Arsenal lyktes med i førsteomgangen i videovinduet!

Arsenals opptur fortsatte etter pause.

Ti minutter ut i den andre omgangen var Emile Smith-Rowe både dyktig og heldig da han scoret Arsenals tredje mål etter en effektiv kontring.

Med ti minutter igjen å spille reduserte Jacob Ramsey for Villa da han på lekkert vis klistret ballen i krysset.

Den kunne likevel ikke hindre en svært fortjent Arsenal-seier, som sender The Gunners opp til 9.-plass på Premier League-tabellen.

– Vi leverte en veldig dårlig første omgangen. Arsenal fortjente det de fikk. Det var ikke likt oss, sa Aston Villas manager, Dean Smith etter kampen.