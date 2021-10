Tidligere United-kaptein åpner opp om å ha blitt seksuelt misbrukt

Den tidligere fotballstjernen Patrice Evra slipper de kommende dagene en selvbiografi.

I et intervju med The Times i forbindelse med boken, forteller 40-åringen om at han som 13-åring ble seksuelt misbrukt av en mann.

– Jeg skammet meg over å inrømme det. Jeg ønsker ikke at noen andre barn skal føle det samme, sier Evra til den engelske avisen.

Evra forteller at overgrepene skjedde ved flere anledninger, og at ugjerningene ble utført av en lærer han overnattet hos.

Vil hjelpe andre

Den tidligere fotballspilleren sier at han nylig fortalte sin mor om overgrepene, og at ønsker å dele sin historie for å hjelpe andre.

– Hun ble sjokkert, sint og lei seg. Hun ønsket ikke at jeg skulle omtale det i boken. Da jeg forklarte at jeg ønsket å skrive det for å hjelpe andre barn, sa hun at hun forstod det, forklarer Evra.

– Jeg vil ikke at noen skal skamme seg. Det handler ikke om mot, men at man skal fortelle om slike ting når man er klar for det. Jeg ønsker ikke at noen barn der ute skal skamme seg, sier han ifølge ESPN.

Evra sier hendelse ikke ble anmeldt og at han angrer på at det ikke ble gjort.

– Det er veldig vanskelig. Jeg har fortsatt noen familiemedlemmer og venner som jeg må fortelle det til, sier han.

I tillegg til å ha spilt for Mancheter United gjennom en årrekke, har Evra hatt en innholdsrik karriere med spill for blant annet det franske landslaget, Juventus, Monaco, Marseille og West Ham.