Dette er Ruuds oppskrift for å oppfylle Torino-drømmen

Casper Ruud - 3015 poeng.

Hubert Hurkacz - 2955 poeng.

Jannik Sinner - 2845 poeng.

Cameron Norrie - 2840 poeng.

Slik er altså ståa for de fire tennisspillerne i Torino-racet. Casper Ruud ligger foreløpig best an sammen med polske Hubert Hurkacz når samtlige av disse fire stiller til start i Erste Bank Open i Wien denne uken.

Etter Wien kommer det en ATP Masters i Paris, før en ATP 250-turnering i Stockholm blir det siste mulige stoppestedet før ATP-finalene i Torino braker løs 14. november.

At motivasjonen til Casper Ruud er på plass, når det nærmer seg en endelig avgjørelse om hvem som får dratt til Torino, er det ingen tvil om.

– Hadde jeg klart å ende sesongen min i Torino kan man krysse av for at det har vært en drømmesesong. Det var ikke noe jeg tenkte altfor mye på i starten, men så har det jevnt og trutt gått bra gjennom sesongen. Særlig på sommeren hvor jeg samlet såpass mye poeng slik at jeg fikk en boost på rankingen. Da tenkte jeg at jeg var i posisjon og særlig etter seieren i Kitzbühel har Torino vært i tankene, sier 22-åringen, som skal møte Lloyd Harris i sin første kamp i Wien, til TV 2.

– Er det litt surrealistisk at du allerede i år kniver om en plass i Torino?

– Ja, på en måte. Men det har vært et år hvor jeg har vunnet fem turneringer, så det har vært surrealistisk på den måten også. Det ene har ført til det andre og jeg sitter jo igjen med en følelse av å ha spilt god tennis i år, sier Ruud og smiler.

Nordmannen har virkelig imponert stort i 2021 og har med sine fem turneringsseire, flest seire i hele ATP-touren dette året. De seierne kom i Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego.

Nå venter altså to uker som Ruud selv karakteriserer som de to viktigste ukene i året for sin egen del. Ruuds oppskrift blir å behandle disse to ukene på en annen måte enn sine tidligere sesongavslutninger.

– Jeg er motivert og jeg vil ta dette som en sesongstart. Jeg spiller nok best når jeg gleder meg mest. På dette tidspunktet i tidligere sesonger har jeg ikke fått til det jeg har ønsket og det kan ha med å gjøre at jeg har vært sliten eller gledet meg litt i overkant mye til ferie. Nå får jeg tenke at ferien har vært og at jeg får en gyllen mulighet til å gjøre det bra, forklarer han.

På spørsmål om han vil bli skuffet om han ikke skulle klare å ta seg til Torino, er svaret enkelt og greit «ja».

– Jeg er jo med i toppen der etter å ha sanket 3000 poeng i år. Ser man på tidligere år har det vært mer enn nok, men i år har mange gjort det bra. Man har ikke hatt de tre-fire store som har spist opp alle poengene i toppen. Djokovic har selvsagt vært suveren og Medvedev har også vært dominerende, men nedover fra de to er det jevnere.

Han vet imidlertid utmerket godt at han har sultne tennisspillere som puster ham i nakken med samme mål som ham selv. Det gir en ekstra motivasjon som han tar med seg inn i hver eneste trening og kamp.

– Jeg vil jo sanke minst like mye poeng som dem for å holde dem bak meg. Man kan si det hadde vært en veldig stor opptur om jeg kom dit og selvfølgelig en skuffelse om det ikke går. Men uansett så har jeg hatt et år jeg antageligvis aldri kommer til å glemme, så jeg kan ikke bli alt for misfornøyd.