Gerard Piqué til TV 2 før «El Clásico»: – Det er en ny epoke

Midtstopperveteranen er ikledd sort, hullete jeans og en høyhalset genser i samme farge når han som sistemann kommer ruslende ut på Estadi Johan Cruyff for pressemøte.

– Det har blitt noen kamper, ja. Jeg er veldig fornøyd med å spille enda en «El Clásico». Det er vi liker best – å spille kamper på dette nivået foran fulle stadioner hvor vi kan gi tilskuerne et show, sier Piqué til TV 2.

Kun lagkamerat Sergio Busquets (45 kamper) har flere El Clásico-oppgjør på CVen enn Gerard Piqué, som søndag noterer seg for sin 38. kamp mot erkerivalen.

Men det er noe annerledes denne gangen. Borte er superstjerner og velkjente fjes i El Clásico-sammenheng som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

– Det er en ny epoke hvor det kommer nye spillere frem, sier 34-åringen.

Søndag vil han etter all sannsynlighet danne stopperpar med 20-årige Eric Garcia, som skal ut i sin aller første «El Clásico» på seniornivå.

– Det er en veldig spesiell kamp. Når du er liten og spiller mot Real Madrid, så er det en kamp du alltid husker, sier Eric Garcia til TV 2.

Han er én av mange i den nye generasjonen som virkelig skal få sin tid i rampelyset søndag ettermiddag.

FØRSTE EL CLÁSICO: Eric Garcia får sin debut i El Clásico-sammenheng på seniornivå søndag. Foto: Rudi Jakobsen/TV 2

– En magisk spiller

Med de etablerte stjernene ute av bildet, er det unge og spennende talenter som skal få sin tid til å skinne, og det er knyttet store forventninger til flere av dem.

– I Real Madrids tilfelle, så er det virkelig Vinicius som har hevet nivået sitt. Han har allerede scoret flere mål denne sesongen enn forrige, sier Guillem Balagué, TV 2s fotballekspert.

– Ansu Fati har det vi på spansk kaller «Don» - som en tryllestav fra gud. Når du trenger noe, så gir han det til deg. Han er magisk spiller, sier fotballeksperten om Barcelonas angrepsjuvel som nylig signerte en ny kontrakt med klubben.

18-åringen kom nylig tilbake fra et langt avbrekk etter en korsbåndsskade, men ser i sitt comeback ikke ut til å være særlig preget av det.

– Han har scoret to mål som har hjulpet oss å ta poeng. Vi håper han fortsetter å hjelpe oss, sier Piqué om sin 15 år yngre lagkamerat.

– Er det hans tid til å skinne nå?

– Vel, det virker som at han er i en god flyt. Alle vi andre må hjelpe ham for det er ikke lett å bære det ansvaret han har. Det er ikke bare hans ansvar. Det er hele laget som må vinne, svarer Barcelona-kapteinen.

– Sin helt egen historie

Veteranen vil ikke utpeke noen favoritt før oppgjøret søndag 16.15. «Det finnes ikke favoritter i El Clásico», mener han og sier at det betyr ingenting i hvilken form lagene er i når de kommer til oppgjøret.

– Historisk sett kan alt skje, sier Piqué.

To poeng skiller 2. plasserte Real Madrid og Barcelona på 7. plass før søndagens kamp.

Begge lag kommer fra seirer i sine Champions League-kamper i midtuken; Real Madrid med en overbevisende 5-0-seier over Shaktar Donetsk, mens Barcelona slo sin ukrainske motstander Dinamo Kiev 1-0 hjemme på Camp Nou.

– Hva nå enn som skjer her, så påvirker ikke det bare dagen etter, men den neste uken, måneden og kanskje mer enn det, sier Balagué om betydningen av El Clásico for disse to lagene.

– Managere har mistet jobben sin her. Spillere har oppdaget at de ikke er gode nok etter det som har skjedd i en sånn kamp. Holdt et godt øye med alt som skjer i denne kampen for det vil få sin helt egen historie i etterkant.