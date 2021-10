Advokat: Unge menn går med skuddsikker vest i Oslo

I de to ukene som har gått etter drapet på Mortensrud, har det vært svært spent stemning i flere kriminelle miljøer. Nå håper politiet at fredagens pågripelse roer ned situasjonen.

Politiet i Oslo har brukt store ressurser på å etterforske hvem som skjøt og drepte 20 år gamle Hamse Hashi Adan.

Torsdag for to uker siden sto han og flere andre utenfor Lofsrud skole på Mortensrud da en maskert person løsnet flere skudd. Hashi ble truffet av minst ett skudd.

Morgenen etter ble han erklært død på Ullevål sykehus.

Fredag har politiet siktet en mann for medvirkning til drapet. Ytterligere to personer er siktet i saken, men disse er ikke pågrepet. Politiet tror de befinner seg utenlands.

Ble dømt etter at mann ble lam

Ved siden av den omfattende drapsetterforskningen har politiet aksjonert mot flere personer i et miljø som er tilknyttet Mortensrud.

Den siste uken er fem unge menn pågrepet og varetektsfengslet, siktet for våpenlovbrudd.

Tre av disse ble domfelt for grov vold etter at en ung mann ble lam etter å ha blitt skutt på Holmlia i 2017.

I den eneste fengslingskjennelsen pressen får lov til å referere fra, står følgende setning:

«Retten viser for øvrig til opplysninger om at det etter drapet på Lofsrud i begynnelsen av oktober i år er en anspent situasjon i flere miljøer».

Går med skuddsikker vest

Advokat Alexander Greaker forsvarer en 18-åring som ble fengslet på mandag. Han forteller at klienten erkjenner våpenoppbevaring.

– Hvorfor har han båret våpen?

– Han har vært redd for sitt eget liv, sier Greaker.

Advokaten sier at han den siste tiden har sett flere eksempler på at folk i miljøet er redde.

ADVOKAT: Alexander Greaker representerer en av de som er fengslet den siste uken, og han har andre klienter i samme miljø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Et konkret eksempel er at jeg har klienter som har valgt å ta på seg skuddsikker vest. Det er et uttrykk for at man er redd, tenker jeg.

– Hva er de redde for?

– De er redde for å være den neste som blir skutt, sier han.

Ingen forståelse for våpenbæring

Torsdag kveld var en rekke mennesker samlet til et torgmøte på Mortensrud, der blant andre byrådsleder Raymond Johansen og John Roger Lund, som er leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Han synes svært lite om at unge mennesker bevæpner seg på bakgrunn av at de er redde.

POLITITOPP: John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt. Foto: Aurora Hovland / TV 2

– Vi har ingen forståelse for at det blir båret våpen her ute. Det finnes andre måter å trygge seg på enn ved å gå rundt med skytevåpen i det offentlige rom. Det slår vi hardt ned på, sier Lund.

Etter fredagens siktelser i drapssaken for to uker siden, sier politiadvokat Børge Enoksen følgende:

– Politiet har stor tillit, og vi håper at denne pågripelsen og disse siktelsene vil gjøre det litt enklere å leve med det som har skjedd.